МОСКВА, 6 мая — ПРАЙМ. Число заболевших COVID-19 в России за сутки выросло на 10 559, до 165 929 случаев, заявили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции в РФ.

Наибольшее число новых случаев COVID-19 за сутки зарегистрировано в Москве — 5 858, Подмосковье — 829, Санкт-Петербурге — 312.

Также очень большое количество зараженных выявлено за сутки в Нижегородской области — 272, 181 — в Дагестане, в Мурманской области — 136.

За сутки от COVID-19 в России выздоровели 1 462 человека, всего выписаны — 21 327.

За сутки в России умерли 86 пациентов с COVID-19, за все время — 1 537 человек.