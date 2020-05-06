МОСКВА, 6 мая — ПРАЙМ. Rambler Group запустила социальную O2O-платформу (online-to-offline) "Помоги врачу", в рамках которой будет организована доставка трехразового питания российским медикам, задействованным в лечении больных коронавирусом, говорится в сообщении интернет-холдинга.

"Опираясь на опыт зарубежных стран, мы можем прогнозировать выход на плато и постепенное снижение количества случаев госпитализации при COVID-19 в России. Однако при этом медицинский персонал будет по-прежнему испытывать высокую нагрузку. Поэтому мы хотим организовать не единоразовую маркетинговую акцию, а создать платформу, в рамках которой будет оказываться постоянная адресная помощь медицинскому персоналу. Наш проект – благодарность тем, кто трудится на передовой в эти непростые времена и каждый день спасает жизни", — прокомментировал управляющий директор Rambler&Co Максим Тадевосян.

Он отметил, что компания, привлекая к сотрудничеству кафе и рестораны, планирует также оказать поддержку малому и среднему бизнесу, которому пандемия нанесла ущерб.

Любой человек может перечислить средства тем, кто ежедневно борется с вирусом и спасает жизни. Питание для медицинского персонала, как старшего, так и младшего, будет поставляться из ресторанов и кафе по специально разработанному меню, согласованному с конкретной больницей.

На старте проекта первая адресная помощь будет направлена сотрудникам одной из больниц московского региона. Список учреждений, которым будет оказываться помощь, будет расширяться по мере участия большего числа пользователей в проекте, поясняет компания.