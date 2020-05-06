МОСКВА, 6 мая — ПРАЙМ. Указ о страховых выплатах для медработников будет подписан в среду или четверг, сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко.

"Подготовлен указ, надеюсь, что он, вот сейчас проходит финальную процедуру согласования, я думаю, что он сегодня, крайний срок, наверное, завтра, будет подписан президентом. Это о страховых выплатах для медицинских работников", — сказал он на заседании комитета Госдумы.