МОСКВА, 6 мая — ПРАЙМ. ГМК "Норильский никель" назначил Кристофа Кенига руководителем глобального сбыта и маркетинга корпорации, а также гендиректором швейцарской сбытовой компании Metal Trade Overseas AG, входящей в состав группы, говорится в сообщении ГМК.

Отмечается, что данное назначение — еще один шаг по укреплению управленческой команды компании профессионалами высокого класса. Кениг (родился в 1976 году) обладает 17-летним опытом работы в металлургическом секторе. До перехода в "Норникель" он управлял сбытовой и закупочной деятельностью в Aurubis Group (ведущем мировом производителе меди) на позиции старшего вице-президента по коммерции.

"В нынешних условиях сохранение репутации надежного поставщика, обеспечение стабильных поставок как никогда является приоритетом для нас. Мы рады, что именно сейчас к управлению глобальными продажами присоединяется такой признанный специалист международного уровня, как Кристоф Кениг. Это важный сигнал всем нашим партнерам и новый импульс к развитию сбытового подразделения", — прокомментировал перестановки старший вице-президент "Норникеля" Алексей Башкиров, слова которого приведены в сообщении.

"Норникель" — диверсифицированная горно-металлургическая компания, крупнейший в мире производитель никеля и палладия, ведущий производитель платины, кобальта, меди и родия. Производственные подразделения группы расположены в РФ в Норильском промышленном районе, на Кольском полуострове и в Финляндии. В 2019 году компания увеличила выпуск никеля на 5% — до 228,7 тысячи тонн. Производство палладия составило 2,9 миллиона унций (+7%).