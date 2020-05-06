МОСКВА, 6 мая — ПРАЙМ. Число рабочих мест в частных компаниях США в апреле сократилось на рекордные за всю историю наблюдений 20,236 миллиона по сравнению с показателем предыдущего месяца, следует из пресс-релиза аналитической компании Automatic Data Processing (ADP).

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали снижения на 20,05 миллиона. При этом снижение показателя в прошлом месяце стало первым снижением с сентября 2017 года.