МОСКВА, 6 мая — ПРАЙМ. Глава Минтруда РФ Антон Котяков заявил, что на выплаты семьям, имеющим право на маткапитал, из госбюджета выделено 9,5 миллиарда рублей.

"С 17 апреля семьям, имеющим право на материнский капитал, осуществляется ежемесячная выплата в размере 5 тысяч на одного ребенка в возрасте до 3 лет. На текущий момент средства уже перечислены семьям на 1 миллион 898 тысяч детей, т.е. мы из федерального бюджета выделили 9,5 миллиарда рублей на эти цели", — сообщил Котяков на совещании с российским президентом по вопросам реализации ранее принятых мер по поддержке экономики и соцсферы.

Выплаты получают в том числе и семьи, которые уже полностью распорядились средствами материнского капитала, сообщил глава Минтруда.

"Налоги на эти выплаты не взимаются, и они не учитываются в составе дохода семьи при предоставлении иных мер социальной поддержки",- сказал он.