Попова рассказала о трех этапах снятия ограничений в России
МОСКВА, 6 мая — ПРАЙМ. Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала о трех этапах снятия коронавирусных ограничений в России.
Первый этап снятия ограничений по коронавирусу предусматривает возможность занятия спортом на улице, прогулки с детьми и работу объектов сферы торговли и услуг ограниченной площади с соблюдением социальной дистанции, заявила Попова.
"Так, на первом этапе будут возможны занятия физкультурой и спортом на открытых пространствах, прогулки с детьми, работа объектов сферы торговли и услуг ограниченной площади и с соблюдением социальной дистанции", — сказала Попова в ходе совещания по вопросам реализации ранее принятых мер по поддержке экономики и социальной сферы.
На втором этапе отмены будут допускаться прогулки и начало работы образовательных организаций, точек торговли.
"На втором этапе — прогулки по улице с членами семьи, открытие объектов сферы торговли и услуг большей площади, но с ограничением одновременно обслуживаемых посетителей. И предусмотрено начало работы образовательных организаций", — сказала Попова.
На третьем предусматривается открытие парков и скверов с учетом соблюдения дистанции.
"На третьем этапе мы предполагаем, что начнут работу места отдыха населения, то есть парки, скверы при соблюдении условий социального дистанцирования, предприятия сферы торговли и услуг без ограничений площади и числа одновременно обслуживаемых посетителей, все образовательные учреждения, гостиницы и предприятия общественного питания", — сказала Попова на совещании по вопросам реализации ранее принятых мер по поддержке экономики и социальной сферы.
Она также заявила, что все меры, предпринятые в России, позволили задержать распространение коронавируса на два месяца и использовать международный опыт.
"Я хочу отметить, что своевременно принятые меры позволили нам задержать развитие эпидемии в России на два месяца и детально изучить опыт разных стран при снятии ограничительных мероприятий", — сказала она на совещании по вопросам реализации ранее принятых мер по поддержке экономики и социальной сферы.
По ее словам, самоизоляция позволила избежать взрывного роста заражения коронавирусом.
"Самоизоляция позволила нам сгладить пики заболеваемости, избежать взрывного роста числа новых случаев. И сейчас в режиме самоизоляции человек общается только в семейном кругу или в рабочем коллективе, если он продолжает посещать работу", — рассказала Попова на совещании по вопросам реализации ранее принятых мер по поддержке экономики и социальной сферы.
https://1prime.ru/News/20200506/831396294.html