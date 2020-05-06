МОСКВА, 6 мая — ПРАЙМ. Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала о трех этапах снятия коронавирусных ограничений в России.

Первый этап снятия ограничений по коронавирусу предусматривает возможность занятия спортом на улице, прогулки с детьми и работу объектов сферы торговли и услуг ограниченной площади с соблюдением социальной дистанции, заявила Попова.

"Так, на первом этапе будут возможны занятия физкультурой и спортом на открытых пространствах, прогулки с детьми, работа объектов сферы торговли и услуг ограниченной площади и с соблюдением социальной дистанции", — сказала Попова в ходе совещания по вопросам реализации ранее принятых мер по поддержке экономики и социальной сферы.

На втором этапе отмены будут допускаться прогулки и начало работы образовательных организаций, точек торговли.

"На втором этапе — прогулки по улице с членами семьи, открытие объектов сферы торговли и услуг большей площади, но с ограничением одновременно обслуживаемых посетителей. И предусмотрено начало работы образовательных организаций", — сказала Попова.

На третьем предусматривается открытие парков и скверов с учетом соблюдения дистанции.

"На третьем этапе мы предполагаем, что начнут работу места отдыха населения, то есть парки, скверы при соблюдении условий социального дистанцирования, предприятия сферы торговли и услуг без ограничений площади и числа одновременно обслуживаемых посетителей, все образовательные учреждения, гостиницы и предприятия общественного питания", — сказала Попова на совещании по вопросам реализации ранее принятых мер по поддержке экономики и социальной сферы.

Она также заявила, что все меры, предпринятые в России, позволили задержать распространение коронавируса на два месяца и использовать международный опыт.

"Я хочу отметить, что своевременно принятые меры позволили нам задержать развитие эпидемии в России на два месяца и детально изучить опыт разных стран при снятии ограничительных мероприятий", — сказала она на совещании по вопросам реализации ранее принятых мер по поддержке экономики и социальной сферы.

По ее словам, самоизоляция позволила избежать взрывного роста заражения коронавирусом.

"Самоизоляция позволила нам сгладить пики заболеваемости, избежать взрывного роста числа новых случаев. И сейчас в режиме самоизоляции человек общается только в семейном кругу или в рабочем коллективе, если он продолжает посещать работу", — рассказала Попова на совещании по вопросам реализации ранее принятых мер по поддержке экономики и социальной сферы.