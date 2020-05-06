МОСКВА, 6 мая — ПРАЙМ. Инфляционные ожидания россиян во второй половине апреля почти не изменились после определенного роста в конце марта-начале апреля, стабилизировавшись к концу текущего месяца, свидетельствуют данные исследования, проведенного исследовательской компанией "инФОМ" по заказу ЦБ.

"Второй замер не зафиксировал практически никаких значимых изменений в инфляционных оценках и ожиданиях россиян по сравнению с первым телефонным опросом. … Можно осторожно предположить, что инфляционные ожидания (как и оценки), после определенного роста в конце марта-начале апреля, к концу текущего месяца стабилизировались", — сказано в документе.

По данным аналитиков, 41% опрошенных считают, что через месяц цены будут заметно выше, чем сейчас, 24% – немного выше. Почти каждый пятый (18%) полагает, цены через месяц будут примерно такими же, как сейчас. Для годовых ожиданий эти цифры составляют, соответственно, 38%, 16% и 11%.

При этом за отчетный период на 4 процентных пункта увеличилась доля респондентов, заметивших рост цен на большинство продуктов, товаров и услуг (35%), однако это небольшое изменение не повлияло на остальные оценки и ожидания, подчеркнули в компании.

Телефонное собеседование проводилось со 16 по 24 апреля, в нем приняли участие 1543 респондентов от 18 лет и старше из 440 городских и не менее 296 сельских населенных пунктов в 83 субъектах РФ.

Минэкономразвития РФ в своем последнем докладе "Картина инфляции" прогнозировал инфляцию в апреле на уровне 0,4-0,5% в месячном выражении, 2,6-2,7% — в годовом. Банк России 24 апреля повысил прогноз по инфляции в РФ по итогам 2020 года до 3,8-4,8% с 3,5-4%, прогноз на 2021-2022 годы был сохранен на уровне 4%.