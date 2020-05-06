МОСКВА, 6 мая — ПРАЙМ. Федеральная налоговая служба (ФНС) России видит некоторое оживление в розничном секторе, хотя более 36% компаний в этой сфере сейчас не работают, сообщил глава ФНС Даниил Егоров на совещании у президента РФ Владимира Путина по вопросам реализации ранее принятых мер поддержки экономики и социальной сферы.

"Если говорить о ситуации на розничном рынке, там, где по сути был принят первый удар от ограничительных мер, то с одной стороны мы наблюдаем, что у нас на сегодняшний день не работают более 36% компаний на розничном рынке, их выручка просела на 25%", — сказал Егоров.

"При этом, если наблюдать по неделям в срок ограничительных мер, в сравнении первая неделя — последняя неделя, то мы видим, что у нас число компаний, которые стали работать в рознице, увеличилось на 34% по отношению к первой неделе, а выручка увеличилась на 32%", — добавил он.

Он также сообщил о ситуации с потреблением топлива на российских АЗС. "Если у нас в первую неделю на 44% просело потребление топлива, то уже на последнюю неделю это было 88% к периоду до ограничительных мер", — сказал он.