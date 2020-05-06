МОСКВА, 6 мая — ПРАЙМ. Порядка 115 проблемных домов в 24 регионах России смогут достроить в срок благодаря докапитализации Фонда защиты прав дольщиков, сообщил исполняющий обязанности министра строительства и ЖКХ Никита Стасишин в ходе совещания с президентом России Владимиром Путиным.

Ранее правительство России выделило 30 миллиардов рублей Фонду защиты прав дольщиков жилья.

"Мы поработали с регионами, в ближайшее время будет оказана поддержка 24 регионам, это порядка 115 проблемных домов, это больше 10 тысяч граждан", — отметил Стасишин.