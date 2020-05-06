МОСКВА, 6 мая — ПРАЙМ. Мосгорсуд в среду отклонил жалобы адвокатов в рамках уголовного дела основателя Baring Vostok Майкла Калви на постановления о продлении ареста банковских счетов, а также имущества, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.

"Суд апелляционной инстанции постановил оставить решения Басманного районного суда без изменения, жалобы без удовлетворения", — сказал собеседник агентства.

Осенью Басманный суд Москвы арестовал квартиру американца на Большой Дмитровке и два его банковских счета: на сумму свыше 7,4 миллиона рублей и на 54 тысячи рублей. Позднее Мосгорсуд снял арест с квартиры, а дело об аресте счетов отправил на новое рассмотрение в районный суд, в январе имущество и счета Калви были повторно арестованы.

Аналогичную жалобу защиты на арест имущества другого фигуранта — француза Филиппа Дельпаля — Мосгорсуд рассмотрит 21 мая.

Следствие полагает, что Калви с партнером по бизнесу Филиппом Дельпалем и "иными неустановленными лицами" убедили акционеров банка "Восточный" проголосовать за заключение соглашения об отступном, согласно которому вместо возврата долга "Восточному" были переданы 59,9% акций компании Internationl Financial Technology Group. Они были оценены в 3 миллиарда рублей при реальной стоимости в 600 тысяч.

Независимая экспертиза, проведенная по заказу следствия, пришла к другим результатам. По словам защиты, ознакомившейся с ее результатами в конце сентября, рыночная стоимость спорного пакета ценных бумаг составляет не 600 тысяч рублей, а 3,8 миллиарда.

Тема уголовного преследования Калви неоднократно поднималась на самом высоком уровне. В середине октября стало известно, что на деловом завтраке с членами правительства России об этом говорили представители Консультативного совета по иностранным инвестициям. По мнению последних, ситуация "не способствует" улучшению инвестиционного климата в стране.