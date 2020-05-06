МОСКВА, 6 мая — ПРАЙМ. Каждая пятая российская семья в первой половине апреля брала взаймы, чаще всего одалживали у друзей и знакомых, свидетельствуют данные опроса, проведенного исследовательской компанией "инФОМ" по заказу ЦБ.

Телефонный опрос проводился с 16 по 24 апреля, в нем приняли участие 1543 респондентов от 18 лет и старше из 440 городских и не менее 296 сельских населенных пунктов в 83 субъектах РФ.

"Каждой пятой семье (20%) за последние две недели приходилось обращаться за заемными средствами: брать долг у знакомых (15%), кредит (5%) или микрокредит (1%). Причем группы бравших кредит и в долг практически не пересекаются между собой", — подсчитали авторы исследования.

Большинство бравших в долг (88%) тратили полученные средства на текущие расходы. Бравшие кредит тратили не только на текущие расходы, но и на другие цели.

Доля обращавшихся к заимствованиям (бравших кредит, микрокредит или в долг) для осуществления текущих расходов составляет 16% от всех опрошенных, 9% из них сделали это из-за уменьшения доходов. Каждый пятый в этой группе регулярно берет в долг, и примерно столько же обратились к заимствованиям по другим причинам.