ВАШИНГТОН, 6 мая — ПРАЙМ. США выделили еще 128 миллионов долларов на помощь странам в борьбе с коронавирусом, сообщил в письменном заявлении госсекретарь США Майк Помпео.

По его данным, общий объем зарубежной помощи США в связи с пандемией составил уже 900 миллионов долларов.

Выделенные в среду средства пойдут на профилактику, диагностику и контроль заболевания, а также на предотвращение его распространения среди беженцев и мигрантов.

По заявлению Помпео, американские неправительственные и благотворительные организации, бизнес и частные лица пожертвовали другим странам еще 4 миллиарда долларов.