МОСКВА, 6 мая /ПРАЙМ/. Глава группы "Сибирский антрацит" Дмитрий Босов найден мертвым в подмосковном Одинцово, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

"Да, тело нашли в доме в Одинцово", — сказал собеседник агентства, отвечая на соответствующий вопрос.

В свою очередь подмосковные следователи организовали проверку по факту смерти 52-летнего местного жителя.

"По предварительным данным следствия, 6 мая 2020 года тело мужчины с огнестрельным ранением головы обнаружено родственниками на территории домовладения в селе Усово. Рядом с телом мужчины лежал пистолет "Glock 19 gen 4", — сказала представитель областного главка СК РФ Ольга Врадий.

Сейчас следователи осматривают место происшествия, опрашивают родственников погибшего.