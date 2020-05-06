Источник: миллиардер Босов найден мертвым в подмосковном Одинцово
МОСКВА, 6 мая /ПРАЙМ/. Глава группы "Сибирский антрацит" Дмитрий Босов найден мертвым в подмосковном Одинцово, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
"Да, тело нашли в доме в Одинцово", — сказал собеседник агентства, отвечая на соответствующий вопрос.
В свою очередь подмосковные следователи организовали проверку по факту смерти 52-летнего местного жителя.
"По предварительным данным следствия, 6 мая 2020 года тело мужчины с огнестрельным ранением головы обнаружено родственниками на территории домовладения в селе Усово. Рядом с телом мужчины лежал пистолет "Glock 19 gen 4", — сказала представитель областного главка СК РФ Ольга Врадий.
Сейчас следователи осматривают место происшествия, опрашивают родственников погибшего.
https://1prime.ru/News/20200506/831397704.html