МОСКВА, 6 мая — ПРАЙМ. Кафе и кинотеатры в Москве будут открыты в последнюю очередь, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

"Это будет открыто в последнюю очередь. Потому что, если предприятия — это локальный коллектив…, то любое кафе и сфера услуг общается с неограниченным количеством людей", — сообщил Собянин в интервью "Первому каналу", отвечая на вопрос, когда будут открыты кафе и кинотеатры.

По его словам, если открыть сферу услуг сейчас, то кратность распространения вируса может увеличиться.

"Пока мы это себе позволить не можем", — подчеркнул мэр.