МОСКВА, 6 мая — ПРАЙМ. Индекс самоизоляции в Москве в среду вечером составил 3,5, что означает, что на улицах города есть люди, свидетельствуют данные "Яндекса".

"Яндекс" в конце марта сообщил, что начал рассчитывать специальный индекс для оценки уровня самоизоляции жителей городов по шкале от 0 до 5 — чем выше значение индекса, тем лучше люди соблюдают самоизоляцию (от 0 — "на улицах много людей" до 5 — "все сидят по домам"). Для расчета индекса используются обезличенные данные об использовании приложений "Яндекса".

По состоянию на 19.40 мск индекс самоизоляции в Москве составлял 3,5, днем этот показатель был на уровне 2,7. Среди ближайших к столице городов Подмосковья самое высокое значение индекса вечером отмечается в Электростали и Ивантеевке (по 3,8), в Зеленограде, Щелково, Фрязино и Королеве индекс составил 3,7. Самый низкий индекс – в Котельниках (2,9).

В Санкт-Петербурге индекс еще ниже, чем в Москве – 2,9. Среди городов-миллионников на 19.40 мск самый высокий индекс – в Новосибирске и Красноярске (местное время – 23.40), он составил 4,6.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,5 миллиона случаев заражения, более 243 тысяч человек скончались. Большинство регионов РФ ввели режим самоизоляции или другие ограничения для профилактики коронавируса.