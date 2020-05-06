МОСКВА, 6 мая – РИА Недвижимость. Девелоперы, работающие на территории Москвы, готовы к оперативному возобновлению строительства с 12 мая, следует из данных застройщиков, опрошенных РИА Недвижимость.

В среду мэр Москвы Сергей Собянин в ходе совещания с президентом России Владимиром Путиным заявил, что считает возможным разрешить работу строительных предприятий на территории столицы с 12 мая. Путин поддержал предложение Собянина и сказал, что планы открытия значительного количества предприятий, прежде всего промышленности и стройки, "абсолютно обоснованы".

"На сегодняшний день готовность к возобновлению работ на площадках ГК "Инград" можно оценить в 100%. В компании разработан план возобновления строительных работ на всех объектах компании. Согласно ему строительные площадки смогут заработать непосредственно с момента? открытия — с 12 мая, и в течение семи дней выйдут на запланированные графики и темпы. Компания сформировала достаточный запас стройматериалов и поэтапно мобилизует всех подрядчиков", — сообщил РИА Недвижимость вице-президент ГК "Инград" Григорий Звенигородский.

Отмечает готовность к возобновлению строительных работ и директор департамента девелопмента компании "А101" Олег Гурьев. На объектах строительства застройщика объекты были законсервированы с допущением, что после приостановки работ мог произойти резкий старт. Кроме того руководство заранее законтрактовало подрядчиков и поставщиков, а также договорилось об ускорении ряда работ, где это позволяет сделать технология, что позволит компании выйти на нужные темпы в течение пяти дней.

"Наша компания готова к возобновлению строек. На эти процессы необходимо от суток до трех дней, в зависимости от стадии строительства объекта. Наверстать прежние темпы строительства сможем уже через неделю после возобновления строительных работ. Рабочих не распускали – бригады у нас состоят в основном из граждан Российской Федерации", — комментирует готовность к возобновлению строительных работ президент ГК ФСК Владимир Воронин.

Готовы оперативно возобновить строительство в группе компании МИЦ. По словам генерального директора Даромира Обуханича, восстановление займет определенный период, учитывая остановку почти всех цепочек обеспечения стройки – рабочей, материальной, технической, документальной — и поэтому оценить сроки полного восстановления на сегодняшний день сложно. При этом ввиду того, что диалог с банками в части проектного финансирования на время остановки строек не прекращался, в этой части они не опасаются перебоев.

БЕЗОПАСНОСТЬ ПРЕВЫШЕ ВСЕГО

"Для выхода на требуемый ритм строительства у нас есть необходимые ресурсы. На объектах мы реализуем меры безопасности, которые включают доставку рабочих служебным транспортом, обеспечение дезинфицирующими средствами, масками, перчатками, бесконтактными термометрам. Также это проведение дезинфекции помещений, ограничение контактов бригад за счет разделения рабочих потоков, организацию мест для дезинфекции рук и комплексное информирование рабочих о правилах поведения на объекте", — комментирует готовность к возобновлению строек директор по производственной системе АО "Главстрой" Алексей Христофоров.

В "А101" также отмечают, что все строительные компании, которые возобновят работу, должны максимально соблюдать нормы безопасности, распоряжения Роспотребнадзора и рекомендации ВОЗ, продолжать принимать необходимые меры по нераспространению инфекции. "В частности, оценивать состояние здоровья каждого, кто проходит на строительную площадку, вне зависимости от статуса и должности, фиксируя показания в соответствующих журналах. Продолжать делать выборочные тесты на коронавирус в качестве профилактики выявления заболевания, не допускать скопления рабочих на одном участке, следить за тем, чтобы все были обеспечены средствами защиты и антисептиками", — отмечает Гурьев.

В свою очередь в ГК ФСК меры санитарной безопасности были введены еще до введения запрета на строительство.

"Мы организовали пункты измерения температуры при входе на объект, выданы санитарно-гигиенические средства для обработки рук, а также маски. Исключили использование многоразовой посуды, а обед рабочим выдается в закрытых одноразовых пластиковых контейнерах. Кроме того, на объектах строительные процессы организованы таким образом, чтобы минимизировать пересечение друг с другом рабочих из разных строительных бригад. Эти санитарно-защитные меры будут организованы и после возобновление строительных работ", — подчеркнул Воронин.

В Москве с середины апреля действует временное ограничение на проведение строительных работ, исключением являются медицинские и транспортные объекты. Также ряд телеграм-каналов сообщали о возобновлении с 6 мая строительных работ по программе реновации и на социальных и культурных объектах, однако в стройкомплексе столицы не стали комментировать эту информацию. Помимо строительства, ограничения на работу в городе коснулись списка из 45 позиций, который охватывает значительную часть московской промышленности и сферы услуг, в том числе операций с недвижимостью и аренды.