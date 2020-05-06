МОСКВА, 6 мая /ПРАЙМ/. Второй квартал для бюджета Московской области будет нехорошим, заявил в среду губернатор региона Андрей Воробьев.

"Первый квартал у нас был, ну это ещё до карантина, хороший. Второй квартал будет нехорошим. Нужно дожить и посмотреть. Очевидно, что прибыль компаний и НДФЛ расти точно не будут, мы прогнозируем, что выпадающие доходы нам обеспечены", — сказал Воробьев, отвечая на вопрос, подсчитан ли в регионе ущерб, который коронавирус нанёс экономике.