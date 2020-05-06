МОСКВА, 6 мая /ПРАЙМ/. Все социальные расходы в Подмосковье будут сохранены, пострадают инфраструктурные проекты из-за влияния коронавируса на экономику, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

"Социальных (сокращений расходов — ред.) — нет. А вот то, что это может отразиться на том, что какую-то дорогу важную, дорогостоящую вынуждены будем строить позже, это наверняка. Если мы хотели благоустроить и сделать где-то что-то особенное, разбить дополнительные зоны отдыха людям, то видимо, будем это делать, но уже гораздо в более скромном формате, скромном стандарте", — сказал Воробьев в интервью телеканалу "Россия 24".

По его словам, все льготы сохраняются: "льготы, проезд, выплаты, льготные лекарства — у нас большая программа льготная, конечно, она будет сохранена". "Более того, она уже увеличена, в том числе по безработице, вы знаете, что такие решения приняты", — напомнил губернатор.

"Социальные работники тоже пашут днем и ночью, звонят, беспокоятся, решают вопросы. Все это нуждается и в заботе финансовой с нашей стороны, конечно", — отметил Воробьев.