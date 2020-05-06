БАГДАД, 6 мая /ПРАЙМ/. Ирак частично возобновляет сухопутное торговое сообщение с Ираном, прерванное в связи с эпидемией вируса COVID-19, сообщил в среду глава Управления пограничных переходов Ирака Умар аль-Ваили.

Первым из пограничных КПП будет открыт погранпереход Зурбатия, расположенный в провинции Васит в центральной части страны. "Разрешается осуществлять торговое сообщение между Ираком и Ираном через погранпункт Зурбатия в течение двух дней в неделю, чтобы обеспечить поставки продовольствия и сельскохозяйственной продукции на местные рынки и сохранить стабильные цены", — говорится в полученном РИА Новости заявлении аль-Ваили.

Иракский представитель подтвердил соблюдение всех необходимых санитарных норм работы на КПП, включая санобработку грузов. Погранпереход остается закрытым для транзита пассажиров.

Иракские власти с 15 марта закрыли сухопутную границу с Ираном и Кувейтом в рамках мер по профилактике коронавируса. В стране действует комендантский час, остаются закрыты школы и университеты, мечети и церкви, а также развлекательные заведения, запрещены массовые собрания граждан, рестораны работают лишь в режиме доставки.

По данным министерства здравоохранения Ирака, на данный момент в стране официально зарегистрированы 2480 случаев заражения новым коронавирусом, из них 102 — с летальным исходом, выздоровели 1602 пациента.