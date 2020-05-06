МОСКВА, 6 мая /ПРАЙМ/. Федеральное агентство по туризму совместно с Министерством экономического развития и Роспотребнадзором практически подготовили план выхода туристической отрасли из карантинных мер, связанных с пандемией коронавируса, сообщила в интервью телеканалу "Россия 24" руководитель Ростуризма Зарина Догузова.

Она отметила, что нужно пережить майские праздники и оценить эпидемиологическую ситуацию в стране, ориентируясь на Роспотребнадзор, так как здоровье и жизнь остаются в абсолютном приоритете.

"Но я считаю, что надежда остаётся. Мы делаем все возможное, чтобы лето для наших граждан состоялось. Все устали сидеть дома, нам всем хочется дышать свежим воздухом, гулять, наслаждаться отпусками и путешествиями", — прокомментировала ситуацию глава ведомства.

"Мы уже сейчас вместе с Министерством экономического развития и Роспотребнадзором практически подготовили план выхода из карантинных мер. У нас этот план в высокой степени готовности и находится в стадии обсуждения с Роспотребнадзором. С туристической отраслью, с гостиничным сектором мы его уже проговорили", — сказала Догузова.

Она считает, что ситуация может отличаться от региона к региону, и большая ответственность ляжет на губернаторов, которые будут принимать определенные решения.

"В целом мы готовы, понимаем, как можно выходить из карантинных мер и ждём, когда ситуация начнёт нормализовываться. Требования к бизнесу не должны быть чрезмерными, чтобы позволить ему начать постепенно функционировать не в ущерб себе", — подвела итог руководитель Ростуризма.