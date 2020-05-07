МОСКВА, 7 мая /ПРАЙМ/. Группа сенаторов и депутат Владимир Гутенев внесли в Госдуму законопроект о ценовых преференциях при госзакупках товаров, произведенных в государствах-членах Евразийского экономического союза (ЕАЭС), следует из базы данных нижней палаты парламента.

Документом "предоставляются преимущества в отношении цены контракта при осуществлении закупок всех евразийских товаров, а также работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых лицами государств, являющихся членами Евразийского экономического союза, в размере 15 процентов", поясняют его авторы.

Причем такие преимущества предоставляются только в случае, если в заявке участника закупки стоимость евразийских товаров, работ, услуг составляет не менее 50% стоимости всех предложенных таким участником. Кроме того, законопроект предоставляет правительству РФ возможность увеличения размера предоставления данного преимущества в отношении российских товаров.

В настоящее время при осуществлении закупок для государственных и муниципальных нужд в соответствии с законом о контрактной системе при осуществлении закупок определенных российских товаров цена контракта может быть снижена на 15%. При этом закон "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц", регулирующий закупки госкорпораций, госкомпаний, субъектов естественных монополий и некоторых других организаций, допускает возможность снижения цены контракта на 15% при осуществлении закупок всех российских товаров, напоминают разработчики.

"В целях реализации комплексного подхода при поддержке российских товаропроизводителей законопроектом предлагается предоставлять преимущества в отношении цены контракта при осуществлении закупок всех евразийских товаров в размере 15 процентов. Кроме того, правительство РФ сможет дополнительно увеличивать размер предоставляемых ценовых преференций", — поясняют они.

"Положения законопроекта направлены на поддержку российских товаропроизводителей, в том числе на решение вопросов диверсификации организаций оборонно-промышленного комплекса в части стимулирования выпуска высокотехнологичной гражданской продукции", — поясняют его авторы.