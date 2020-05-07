МОСКВА, 7 мая /ПРАЙМ/. Российские читатели после снятия ограничительных мер из-за коронавируса и с открытием книжных магазинов вернутся к бумажным книгам, которые на фоне COVID-19 в среднем подешевели, в будущем же их стоимость будет зависеть от многих факторов, в частности от себестоимости производства и расходных материалов, сообщили опрошенные РИА Новости эксперты отрасли.

"Конечно, читатели вернутся к бумажным книгам. Они и сейчас от них не уходили, читатели покупают их по-прежнему в интернет-магазинах. Что будет со спросом — сейчас сказать сложно, и дело тут не только в смещении или не смещении его в сторону других видов книг — аудио- и электронных, а в целом с покупательной способностью населения. Опасения у издательства есть. По нашей оценке, спрос может упасть на 30-50%. Новинки в тестовом режиме начнем выпускать с 12 мая ограниченным количеством, будем смотреть на результаты и дальше решать, стоит продолжать это делать до масштабного открытия книжной розницы, и если да, то в каком объеме", — сообщил директор департамента художественной литературы издательства АСТ Сергей Рубис.

Главный редактор издательства "Бомбора" Рамиль Фасхутдинов не сомневается, что читатели с открытием книжных магазинов вернутся к печатным изданиям и будут отдавать предпочтение бумаге, однако, электронный контент, безусловно, продолжит расти. По его мнению, основной удар будет нанесен художественной литературе, при чтении которой очень удобен электронный формат, тогда как в области прикладной и детской литературы не стоит ожидать большого роста цифры. "Другое дело — аудиоформат. Думаю, он будет расти агрессивнее и быстрее. Главное, чтоб открылись книжные магазины, если нет — это станет серьезным ударом для рынка", — заключил он.

"Российский книжный рынок переживает очень сложные времена. Оффлайн-магазины закрыты, книжные сети замораживают платежи издательствам. В этих условиях сегмент цифровой литературы выступает в качестве поддержки, "подушки безопасности" для издательств", — заявил генеральный директор группы компаний "ЛитРес" Сергей Анурьев.

Он отметил, что цифровые книги остаются основным драйвером книжного рынка, особенно в период, когда все пользователи уходят в онлайн. В связи с этим, по его словам, и была разработана стратегия для поддержки читательского спроса и авторов за счет перехода на другую бизнес-модель, суть которой заключается в том, что ряд книг выходят онлайн до выхода этих произведений на бумаге, либо только в электронном формате.

"В целом после окончания карантина многие книги будут продолжать появляться в электронном и аудиоформатах прежде, чем появятся их печатные версии. Цифровые книги также останутся основным драйвером книжного рынка, как и прогнозировалось ранее. В 2020 году доля электронных и аудиокниг на рынке составит более 12,5%, а продажи аудиокниг будут составлять до 3,5% от всего книжного рынка", — заключил он.

КНИГА ДОЛЖНА ОСТАВАТЬ ДОСТУПНОЙ

Представители отрасли отмечают, что на фоне коронавируса в среднем стоимость проданной книги стала ниже, чем до кризиса, в будущем же возможны изменения в ценовой политике — все будет зависеть от многих факторов.

По словам Рубиса, издательство проводит различные стимулирующие акции, данная практика будет применяться и в будущем в зависимости от целесообразности. "Повышение цен на книги будет зависеть от множества факторов, в частности от себестоимости производства и расходных материалов. В любом случае мы будем стараться сделать так, чтобы книга оставалась доступной российскому читателю", — добавил он.

С этим согласен и Фасхутдинов, который считает, что на ценовую книжную политику повлияют несколько факторов, в частности курс доллара. "На мой взгляд, сейчас складывается немного парадоксальная ситуация: книги даже подешевели, потому что продаются только в интернет-магазинах, где маржа зачастую поменьше, поэтому в среднем проданная книга сейчас дешевле, чем она была до кризиса. Будет ли дешеветь дальше — зависит от курса доллара. Все-таки мы отталкиваемся от покупки прав, затрат на бумагу, печать — это все курс", — отметил собеседник агентства.