(ПРАЙМ не несет ответственности за информацию, опубликованную российскими СМИ)

КОММЕРСАНТ

www.kommersant.ru

— Вперед на всех вирусах — Президент России Владимир Путин провел совещание, на котором были обнародованы меры по поэтапному выходу из ограничительных мер. Специальный корреспондент Андрей Колесников находится под сильным впечатлением по его итогам.

— Производственное совещание в больничной палате — Правительство на совещании у президента Владимира Путина представило первые, пока косвенные данные о влиянии на экономику апрельской приостановки экономической активности. В промышленности спад меньше, чем можно было ожидать.

— "Ростеху" отрезают пути отходов — Чиновники и отраслевые объединения выступили с критикой идеи создать на базе "Ростеха" оператора по обращению с промышленными отходами. Они считают монополизацию этой сферы "избыточным решением".

— Ваучер в руках или деньги в небе — Правительство готовится легализовать ваучеры, разрешив перевозчикам пассажиров по воздуху, железной дороге и воде не возвращать деньги за билеты в условиях пандемии. Согласно данным, соответствующий законопроект уже разработан.

— Лунопожатие крепкое — Агентство Reuters ознакомилось с черновиком американского плана по урегулированию совместного освоения лунных ресурсов, получившего название "Соглашения Артемиды", названного в честь американского плана коммерческого освоения Луны Artemis ("Артемида").

— Регулирование вакционобразования — Одна из главных интриг мировой повестки на ближайшие месяцы — кто и когда сможет разработать вакцину от коронавируса. Многие страны приняли решение идти к этой цели сообща и в ходе стартовавшей 4 мая фандрайзинговой кампании собрали уже 7,4 млрд евро.

— Белый дом выпустит антивирусное обновление — Правительство дорабатывает меры поддержки бизнеса в связи с эпидемией COVID-19 — соответствующие поправки вчера получили одобрение комиссии по законопроектной деятельности Белого дома.

— России рекомендуют ускоренное озеленение — Центр энергетики Московской школы управления "Сколково" представил сценарии реагирования РФ на политику других стран в области снижения выбросов парниковых газов — в том числе в условиях сокращения российского экспорта углеводородов.

— Дмитрий Босов ушел без объяснений — Владелец группы Alltech Дмитрий Босов совершил самоубийство 6 мая в своем доме в Подмосковье. Мотивы неизвестны, следователи опрашивают родных, знакомых и сотрудников бизнесмена. Ни один из его масштабных проектов в последние годы так и не был реализован.

— Режим самоизоляции признан здоровым — Мосгорсуд выпустил мотивировочную часть решения об отказе в удовлетворении исков оппозиционных политиков к мэру Москвы Сергею Собянину. Судья Наталья Севастьянова сочла доводы необоснованными.

— Полковник ФСБ получал в обед 100 тысяч евро — По данным следствия, полковник Фролов ежемесячно получал во время обедов в кафе "Кофемания" и других заведениях по 100–150 тысяч евро от руководства небольшого банка "Кредитимпэкс". Причем посредником в этом выступал генерал-майор департамента военной контрразведки.

— Маскозакидательские настроения — Масштабное распространение масочного режима в России, который уже ввели около 70 субъектов, привело к активизации импорта защитных изделий. До конца мая из Китая должно прийти 18 млн масок, поставками которых в аптечные сети займется ГК "Дельрус".

— Самоизоляцию провожают по одежке — После снятия карантинных мер в Москве могут закрыться до 50% магазинов одежды, обуви и аксессуаров, прогнозирует Fashion Consulting Group. Крупные одежные сети, как, например, Zara, Pull & Bear, "Твое", уже занялись оптимизацией точек в торгцентрах столицы.

— Последнее китайское вознаграждение — В России вступило в силу Пекинское соглашение в сфере интеллектуальной собственности, которое предполагает расширенные права актеров, танцовщиков и музыкантов на вознаграждение за исполнение произведений с их участием.

— ПИФам перепало при падении — Падение российского фондового рынка не отпугнуло частных инвесторов: общий приток средств в розничные паевые фонды в апреле составил почти 8 млрд руб. Причем в наиболее рискованные инструменты — фонды акций — инвесторы вложили более 5,5 млрд руб.

— Из золота делают инструмент — Участники фондового рынка сочли своевременным попросить Банк России расширить возможности работы физических лиц с золотом, превратив его в полноценный инструмент для инвестирования.

— Праздник первозайма не удался — Спрос на займы микрофинансовых организаций (МФО) перед майскими праздниками в этом году заметно снизился. Основной причиной стали ограничения, введенные во время пандемии. При этом заемщики просят в долг значительно большие суммы, чем в итоге получают.

— Офисы набрались гибкости — Возникший на фоне распространения COVID-19 кризис стимулирует бизнес пересмотреть свое отношение к бизнес-центрам. На этом фоне участники рынка недвижимости ждут перераспределения спроса в сторону коворкингов и гибких офисных пространств.

— Зрителей переводят в онлайн — Из-за пандемии коронавируса рынок платного ТВ в России в 2020 году замедлит рост до 2,5%, прогнозирует J’son & Partners Consulting. Ранее в Минкомсвязи давали более пессимистичный прогноз по падению в 10%.

— Товары народного наблюдения — Региональные власти в ходе поэтапной отмены введенных в связи с коронавирусом ограничений могут потребовать от салонов красоты, парикмахерских и непродовольственных магазинов установки камер с видеоаналитикой, которые бы отслеживали соблюдение требований Роспотребнадзора.

— Коронавенчур — Пандемия и вызванный ею кризис замедлят рост российского венчурного рынка, участники которого уже работают в условиях высокой неопределенности. Реального спада инвестиций в стартапы все еще не наблюдается. Однако негативные последствия в виде снижения числа сделок и их объемов ожидаются в следующих кварталах.

РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА

www.rg.ru

— COVID на будущее — В ближайшие дни главы регионов должны выработать планы действий по поэтапному снятию ограничений. Где-то жесткие профилактические меры нужно сохранить или дополнить, а где-то планировать смягчение, но только с учетом всех рисков, заявил Владимир Путин.

— Не подлежит забвению — Мир переживает такое время, когда правду о Великой Отечественной войне, ее наследие нужно защищать, передавая новым поколениям, рассуждает в своей статье Валентина Матвиенко. Долг государства, общества делать все, чтобы молодежь унаследовала эстафету памяти.

— Смерть миллиардера — Выстрел оборвал жизнь успешного бизнесмена Дмитрия Босова. Тело миллиардера с огнестрельным ранением головы было обнаружено родственниками у него дома в элитном подмосковном поселке. Следствию предстоит определить, что стало причиной трагических событий.

— Единый ждет перемен — Решение о корректировке сроков ЕГЭ может быть принято после майских праздников. Об этом заявил министр просвещения Сергей Кравцов. Все будет зависеть от эпидемиологической ситуации в стране в целом и в каждом регионе отдельно.

— Сколько стоят майские — Нерабочие дни в России с 6 по 8 мая оплачиваются в обычном размере, рассказали в Роструде. Как пояснили в ведомстве, деньги должны начисляться по тому же принципу, что и в апреле. Зарплата выплачивается в обычном размере в соответствии с локальными актами организации.

— ГАИ ищет призраков — Госавтоинспекция Свердловской области уже несколько недель тестирует новое мобильное приложение, которое позволяет находить в потоке машин те, чьи владельцы лишены водительских прав или скончались. Аналогичная система работает и в Москве.

— Садитесь реже — ВС РФ выпустил новый обзор судебной практики с разъяснениями, как применять законодательство в период пандемии. В частности, судам рекомендовано учитывать карантинные условия в СИЗО и не помещать под стражу обвиняемых в преступлениях небольшой тяжести.

— Вирус: Находка и потери — Приморский край называют "воротами страны". Здесь начинается Транссиб, сходятся несколько государственных границ, расположены мощнейший морской порт и крупный авиационный узел. Как край переживает непростое время пандемии, рассказал губернатор Приморья Олег Кожемяко.

— Горький остаток — Производителям этилового спирта необходим законодательно установленный механизм уничтожения излишков продукции. К такому выводу пришел Конституционный суд РФ, изучая механизм налогообложения подакцизных товаров и положения соответствующего федерального закона.

— Ипотека едет — Закрытые из-за режима самоизоляции многофункциональные центры поставили под угрозу сделки, начатые еще до пандемии. Например, куплю-продажу недвижимости, оформление ипотеки или переуступки прав. Но вызывать сотрудников МФЦ никто не запрещал, решили в подмосковных Мытищах.

— Не пустили в доход — Российские банки начали возвращаться к снижению ставок по вкладам. До этого они немного повысили доходность депозитов в конце марта и начале апреля. Ставки в последние дни апреля снизили в том числе банк "Открытие" и Московский кредитный банк.

— Салютам дали имена — В Минобороны разработали юбилейную программу к 75-летию Великой Победы. Завершится праздник салютом, в этом году каждому залпу впервые присвоят имя героя войны, название воинского формирования или памятного события.

— Героями гордимся. Остальных не осуждаем — С первого мая студенты старших курсов могут проходить практику в клиниках с коронавирусом. Однако войти в "красную" зону оказались готовы не все. "Отказников" отчислять не будут, рассказали в вузах.

— Без пени и упрека — В Москве 7 мая начнут отключать отопление. Первыми батареи остынут на предприятиях, а последними — в жилых домах и соцобъектах. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

— Новшества по требованию ситуации — Ограничения, которые из-за коронавируса вводят региональные власти, серьезно повлияли на работу общественного транспорта. В пригородных поездах число пассажиров в разных регионах снизилось до 70%.

— Воздух по графику — Страны Европы начинают постепенно ослаблять ограничительные меры, введенные из-за распространения нового коронавируса. В Испании, например, установлен график прогулок, а в Италии пересмотрены принципы работы общественного транспорта.

— Автоматом — по болезни — В московском метро борьбу с COVID-19 продолжают с помощью автоматов. Сначала поставили распылители антисептика для рук, теперь — вендинг с одноразовыми масками и перчатками. Их рекомендовано носить в столичном транспорте, чтобы снизить риск заражения.

— Космос академика Микрина — Не стало генерального конструктора пилотируемых программ России. Коронавирус безжалостен. "Но когда уходят уже знакомые и близкие, это, признаться, совсем другое ощущение…", — говорит академик Лев Зеленый.

— Наш и ваш Свобода — В трудных ситуациях на войне Людвиг Свобода личным примером показывал, как надо себя вести, чтобы и победу одержать, и не понести напрасных потерь. Об этом "РГ" в интервью рассказала дочь генерала чехословацкой армии, громившей фашистов вместе с советскими войсками, а затем ставшего президентом ЧССР.

— Широким росчерком — На портале госуслуг физлица смогут подавать налоговую декларацию и подписывать документы по трудоустройству с помощью неквалифицированной электронной подписи. Пока — в рамках эксперимента, он стартует с 1 июня и продлится год.

— Выборы на бюллетене — На 10 мая в Польше назначены выборы президента, провести которые в разгар эпидемии коронавируса не представляется возможным. Вариант голосования по почте власти отвергли, посчитав небезопасным для избирателей.

— Эпидемия бедности — Эпидемия коронавируса заперла британцев в стенах дома, лишив их возможности зарабатывать хлеб насущный. В наше-то время мыслимо ли представить, чтобы в одной из богатейших стран мира дети недоедали, а их семьи жестко экономили на всем чем можно?

ИЗВЕСТИЯ

www.izvestia.ru

— Новичкам повезёт — Ставки по жилищным займам могут вырасти на 1 п.п. из-за предложенного механизма. Предложенный Центробанком механизм страхования ипотеки будет распространяться только на новые ссуды и включать в себя лишь страхование жизни и недвижимости на остаточную стоимость кредита.

— После августа в четверг — Чем может обернуться перенос ЕГЭ и ОГЭ. В вузах ждут сдвига даты начала учебного года и изменений в работе приемных комиссий. Перенос ЕГЭ на конец июля – начало августа из-за распространения COVID-19 повлияет на приемную кампанию – 2020.

— Крадущийся "Аллигатор" — Испытания Ка-52М завершатся через два года. Модернизировать вертолет решили после изучения опыта его применения в Сирии. Государственные испытания новейшего ударного вертолета Ка-52М завершатся в конце 2022 года.

— Широкий недобор — Налоговые потери регионов оценили в 375 млрд рублей. Снижение фискальных доходов обусловлено сжатием потребительского спроса и ограничительными мерами. Налоговые поступления в 2020 году больше всего сократятся в Бурятии, Крыму, Севастополе, Псковской и Краснодарской областях, Чечне и Кабардино-Балкарии.

— Контрзакупка — Продажи презервативов выросли на четверть. В I квартале они принесли аптекам рекордные 1,9 млрд рублей. По итогам первого квартала этого года продажи презервативов выросли на четверть в денежном выражении. Выручка аптек в январе–марте оценивается в рекордные 1,9 млрд рублей.

— Грош ценник — Россияне переходят на более дешевые продукты. Отечественные производители и ритейлеры переориентируются на дешевые продукты питания. В самоизоляции россияне неохотно тратят деньги на продовольственные товары более высоких ценовых категорий.

— Салют на карантине — Часть регионов отказалась от закупок на День Победы. Многие субъекты решили дождаться объявления новой официальной даты празднования 75-летнего юбилея. Большинство городов РФ ограничатся минимальным украшениями улиц, фейерверками и подарками ветеранам.

— Зона особого внимания — В Европе озаботились возрастающим влиянием России. Еврокомиссия намерена оживить "Восточное партнерство" и удержать Балканы. Еврокомиссия решила дать денег шести странам постсоветского пространства.

— Таких не берут: — США решили делить ресурсы на Луне без России. Против участия Москвы в международном соглашении выступил Пентагон. Администрация США продолжает расширять круг своих притязаний на Луну и ее недра, игнорируя ключевые космические державы.

— Регионы просят рубля — В 31 субъекте за месяц выросли долги по зарплате. В дальнейшем этот показатель может увеличиться, считают эксперты. Более чем в трети регионов России с 1 марта по 1 апреля выросла задолженность по зарплате. Это следует из данных Единой межведомственной информационной системы (ЕМИСС).

— Час оплаты — Правительство просят изменить условия арендных каникул. Сейчас отсрочкой могут воспользоваться не все компании, снимающие помещения на базе федерального имущества. Письмо с просьбой устранить правовую коллизию направили в кабмин сенаторы Андрей Кутепов и Дмитрий Шатохин.

— Пишут иностранный, китайский в уме — Почему мир боится денег Пекина. На фоне кризиса ряд стран ужесточает инвестиционные законодательства, чтобы проблемные активы не ушли в чужие руки. Пандемия коронавируса породила опасения, что стратегически важные национальные активы могут быть скуплены иностранными инвесторами.