МОСКВА, 7 мая /ПРАЙМ/. Министерство торговли США собирается подписать новое правило, которое позволит американским компаниям и китайской корпорации Huawei совместно работать над стандартами сетей 5G, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Согласно источникам, министерство разработало правило, благодаря которому американские компании смогут участвовать в работе органов по стандартизации, в которых также задействован Huawei. Источники подчеркнули, что проект правила находится на итоговом рассмотрении в министерстве торговли США.

"Я знаю, что министерство торговли работает над этим правилом. Мы поддерживаем попытки найти решение этой серьезной проблемы", — сообщил агентству высокопоставленный сотрудник госдепартамента США.

США обвиняют Huawei в сотрудничестве с военными и разведкой КНР и возможной слежке за клиентами и убеждают ряд стран не использовать инфраструктуру и оборудование Huawei при переходе на стандарт сотовой связи 5G. Китайская компания заявляет, что обвинения не обоснованы, политически мотивированы и нарушают принципы рыночной конкуренции.

С мая прошлого года Huawei находится в черном списке США, что перекрывает ей путь к покупке американских компонентов и технологий. Однако с тех пор США уже несколько раз предоставляли Huawei отсрочки по санкциям, разрешая приобретать товары американского производства для поддержания сетей и обновления программного обеспечения существующих телефонов.