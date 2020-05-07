ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 7 мая /ПРАЙМ/. Врио губернатора Камчатского края Владимир Солодов утвердил комплексный план поддержки туристской отрасли Камчатки, наиболее сильно пострадавшей из-за распространения коронавируса, сообщает пресс-служба главы региона.

Отмечается, что дополнительные меры государственной поддержки были разработаны с учетом предложений отраслевой общественности.

"Туризм – одна из ключевых отраслей экономики на Камчатке, и сейчас именно эта сфера экономики региона находится в наиболее сложных условиях. Для того чтобы поддержать туризм, мы разработали дополнительный комплекс региональных мер поддержки. Он направлен на поддержку гостиниц, пунктов общественного питания, судовладельцев, которые организуют морские прогулки, и туркомпаний. В ближайшее время мы направим на эти цели более 40 миллионов рублей", — цитирует пресс-служба Солодова.

По данным властей, в ближайшее время дополнительные средства будут направлены на организацию региональными туроператорами социальных туров для отдельных категорий граждан. Компаниям будет возмещено до 90% фактически понесенных затрат.

"Кроме того, по просьбе туроператоров мы внесли изменения в порядок проведения социальных туров и теперь сможем авансировать их. Это поможет поддержать компании сейчас в наиболее сложный период и частично заместить сократившийся в этом году туристский поток", — рассказала руководитель агентства по туризму и внешним связям Камчатского края Елена Стратонова.

Также, по её словам, в ближайшее время через краевые министерство инвестиций и фонд поддержки малого и среднего бизнеса будут выделены субсидии для организаций, работающих в сфере туризма и смежных отраслях. Представители сферы общественного питания смогут получить компенсацию затрат, связанных с переходом на доставку готовых блюд в период ограничительных мероприятий, туроператоры и турагенты – затрат, связанных с уплатой арендных платежей, коммунальных услуг и прочих обязательных платежей в период вынужденного простоя.

В рамках реализации комплексного плана поддержки также планируется провести образовательные дистанционные онлайн-курсы для представителей туристической отрасли и маркетинговую кампанию, направленную на расширение осеннего и зимнего туристского сезонов в 2020 году.

Ранее власти региона уже освободили на год от имущественного налога гостиничные предприятия и предприятия общественного питания, а от транспортного налога — предприятия туристской отрасли, а также снизили налоговую ставку для предпринимателей, применяющих упрощённую систему налогообложения.