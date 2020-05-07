МОСКВА, 7 мая — ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство Fitch понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) "Русала" до уровня "В+" с "ВВ-", прогноз по рейтингу стабильный, говорится в релизе агентства.

Понижение отражает мнение агентства о том, что низкие цены на сырьевые товары, а также падение спроса на алюминий и неопределенность в отношении продолжительности пандемии коронавируса и формы восстановления после него, будут оказывать давление на маржу компании.

Кроме того, Fitch прогнозирует, что соотношение левериджа к денежным средствам от операционной деятельности (FFO) останется в среднем на уровне 5х в 2020-2021 годах, что превышает показатели, соизмеримые с рейтингом "BB-". На конец 2019 года показатель достиг 4,7x.

При этом стабильный прогноз по рейтингу компании подкреплен её сильной ликвидностью, достаточной для покрытия долговых обязательств на 2020 и 2021 годы, отмечает агентство.

ОК "Русал" — один из лидеров мировой алюминиевой отрасли, на его долю в 2018 году пришлось 5,8% мирового производства алюминия и 6,2% глинозема. Компания присутствует в 13 странах, в ней заняты около 64 тысяч человек. "Русал" в 2019 году сохранил производство алюминия на уровне 3,757 миллиона тонн.