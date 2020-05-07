МОСКВА, 6 мая — ПРАЙМ. Число заболевших COVID-19 в России за сутки выросло на 11 231, до 177 160 случаев, заявили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции в РФ.

Наибольшее число новых случаев COVID-19 за сутки зарегистрировано в Москве — 6 703, Подмосковье — 842, в Нижегородской области — 312.

Также очень большое количество зараженных выявлено за сутки Санкт-Петербурге — 306, 105— в Дагестане, в Татарстане — 105.

За сутки от COVID-19 в России выздоровели 2 476 человек, всего выписаны — 23 803.

За сутки в России умерли 88 пациентов с COVID-19, за все время — 1 625 человек.