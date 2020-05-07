МОСКВА, 7 мая — ПРАЙМ. Совладелец крупнейшей российской частной нефтяной компании "Лукойл" и владелец московского футбольного клуба "Спартак" Леонид Федун госпитализирован с коронавирусом, сообщается на официальном сайте клуба.

"У председателя совета директоров ФК "Спартак-Москва" Леонида Арнольдовича Федуна диагностирована коронавирусая инфекция. В данный момент он находится на лечении в больнице. Клуб желает Леониду Арнольдовичу скорейшего выздоровления", — говорится в сообщении.

В "Лукойле" отказались от комментариев.

Леонид Федун с февраля 2012 года является вице-президентом "Лукойла" по стратегическому развитию, с 2013 года — членом совета директоров. По состоянию на 31 марта 2020 года ему совокупно принадлежало 9,28% акций компании, сообщалось в проспекте к еврооблигациям "Лукойла".