МОСКВА, 7 мая — ПРАЙМ. Пока трудно сказать, когда начнется снятие ограничений, введенных из-за коронавируса, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Сейчас и Россия, и иностранные государства готовятся или начинают постепенный выход из режимов внутренних ограничений. Однако пока, совершенно очевидно, нельзя и даже трудно сказать, как будут проходить эти процессы. В том числе когда и какие зарубежные направления будут доступны для поездок наших граждан", — сказал он на совещании по вопросам развития транспорта.

Путин уточнил, что это зависит не только от РФ, но и от решений, принятых другими странами.