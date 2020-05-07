МОСКВА, 7 мая — ПРАЙМ. Ограничения по работе московских предприятий в сферах услуг, культуры, образования, спорта продлятся до 31 мая, открывать рестораны и театры пока еще рано, говорится в блоге мэра Москвы Сергея Собянина.

Соответствующий указ о продлении ограничений опубликован также на сайте мэра Москвы.

"Временные ограничения функционирования предприятий торговли, общественного питания, сферы услуг, культуры, образования, спорта и других непроизводственных отраслей, а также режим самоизоляции граждан будут продлены до 31 мая 2020 года. Открывать рестораны, театры, спортивные сооружения пока все-таки рано", — говорится в сообщении.

Масочный и перчаточный режим вводится в общественном транспорте и объектах торговли в Москве с 12 мая.

"С 12 мая 2020 года на объектах торговли и в общественном транспорте Москвы вводится масочный и перчаточный режим. Использование масок, респираторов либо других средств защиты органов дыхания, а также перчаток будет обязательным в магазинах, торговых центрах, а также при поездках на любых видах общественного транспорта и в такси", — написал мэр.

Он также напомнил, что власти Москвы с 12 мая могут открыть предприятия промышленности и строительства.

"Начиная с 12 мая 2020 года могут вернуться к работе предприятия промышленности и строительства. В том числе мы возобновляем строительство дорог, школ, детских садов и других необходимых городу объектов", — написал Собянин.

"Порядок получения цифровых пропусков для разовых поездок остается прежним. Их можно получить два раза в неделю, а для поездок в медицинские учреждения и волонтерской деятельности – ежедневно", — говорится в сообщении.

"Чем успешнее будет реализован первый этап смягчения вынужденных ограничений, тем больше вероятность, что через краткое время мы сможем перейти ко второму и последующим этапам", — также указывается в нем.

Ранее оформленные рабочие пропуска будут автоматически продлены до 31 мая 2020 года. Сотрудники, которые возвращаются на работу с 12 мая, должны заблаговременно оформить пропуска, привязав к ним номера машин, карт "Тройка", "Стрелка" и социальных карт. Порядок получения цифровых пропусков для разовых поездок остается прежним, говорится в сообщении.