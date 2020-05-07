МОСКВА, 7 мая — ПРАЙМ. Индекс самоизоляции в Москве в четверг вечером на уровне 3,3, это значит, что на улице есть люди, следует из данных "Яндекса".

"Яндекс" в конце марта сообщил, что начал рассчитывать специальный индекс для оценки уровня самоизоляции жителей городов по шкале от 0 до 5 — чем выше значение индекса, тем лучше люди соблюдают самоизоляцию (от 0 — "на улицах много людей" до 5 — "все сидят по домам"). Для расчета индекса используются обезличенные данные об использовании приложений "Яндекса".

По состоянию на 19.20 мск индекс самоизоляции в Москве составлял 3,3, это означает, что москвичи продолжают нарушать режим самоизоляции, на улице есть люди. Среди ближайших к столице городов Подмосковья самое высокое значение индекса отмечалось в Зеленограде, Королеве и Фрязино, индекс в городах на уровне 3,6, самое низкое — в Котельниках (2,8).

Если рассматривать российские города с населением более 1 миллиона человек, в целом, регионы менее ответственно относятся к режиму самоизоляции, на 19.20 мск на улице находилась значительная часть жителей. Самое высокое значение индекса в это время наблюдалось в Красноярске (местное время 23.20) — 4,6, самое низкое – в Санкт-Петербурге, индекс на уровне 2,9.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,5 миллиона случаев заражения, свыше 247 тысяч человек скончались. Большинство регионов РФ ввели режим самоизоляции или другие ограничения для профилактики коронавируса.