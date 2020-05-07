МОСКВА, 7 мая — ПРАЙМ. В Кремле рассказали о возможности подписания президентом РФ Владимиром Путиным указа о поэтапном выходе россиян из самоизоляции.

Ранее Роспотребнадзор предложил трехэтапное снятие ограничений, введенных из-за коронавируса. Глава ведомства Анна Попова на совещании с Путиным предложила на первом этапе разрешить людям заниматься физкультурой во дворах, на втором — прогулки в парках. Президент согласился с предложенными мерами, отметив, что решение будет приниматься в каждом конкретном регионе.

"Еще пять дней до окончания ранее объявленного срока", — сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков РИА Новости, отвечая на вопрос, будет ли глава государства подписывать указ о поэтапном выходе россиян из самоизоляции.

На данный момент мэр столицы продлил ограничительные меры в Москве до 31 мая, предоставив возможность работать строительным организациями и промышленности.