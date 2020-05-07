МОСКВА, 7 мая /ПРАЙМ/. Президент Украины Владимир Зеленский назначил бывшего президента Грузии и экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили главой исполнительного комитета украинского национального совета реформ.

Ниже приводится биографическая справка.

Михаил Николозович (Николаевич) Саакашвили родился 21 декабря 1967 года в Тбилиси (Грузия).

В 1992 году с отличием окончил институт международных отношений Киевского национального университета имени Тараса Шевченко по специальности "международное право".

После окончания вуза Саакашвили вернулся в Грузию, где работал юристом-консультантом в государственном комитете по защите прав человека. Получив грант, отправился в страсбургский международный институт прав человека.

Как стипендиат госдепартамента США был направлен на обучение в Колумбийский университет (Нью-Йорк) где в 1994 году получил степень магистра права.

В 1995-1996 годах Саакашвили учился в Национальном юридическом центре университета Джорджа Вашингтона в столице США. Также проходил обучение в Страсбургском институте прав человека, в академии европейского права во Флоренции и в Гаагской академии международного права.

Работал в Норвежском институте прав человека в Осло, в нью-йоркской юридической фирме Patterson, компаниях Belknap, Webb & Tyler.

В 1995 году вернулся в Грузию, где был избран депутатом парламента от партии "Союз граждан Грузии" (СГГ).

В 1996 году Саакашвили возглавил парламентский комитет по конституционным и юридическим вопросам.

В августе 1998 года стал лидером пропрезидентской фракции "Союз граждан Грузии".

В 1999 году политик был избран в парламент нового созыва от СГГ.

С января 2000 года – представитель Грузии в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ).

С октября 2000 года по сентябрь 2001 года являлся министром юстиции Грузии.

В 2002-2003 годах возглавлял тбилисское законодательное собрание.

Осенью 2003 года вместе с Зурабом Жванией и Нино Бурджанадзе Саакашвили возглавил "революцию роз", в результате которой президент Грузии Эдуард Шеварднадзе был отстранен от власти.

26 ноября 2003 года был выдвинут от блоков "Национальное движение" и "Бурджанадзе-демократы" единым кандидатом на пост президента Грузии.

4 января 2004 года Саакашвили избран президентом Грузии (набрал 96,27% голосов избирателей).

24 ноября 2007 года объявил о своей отставке с поста президента республики.

5 января 2008 года на внеочередных выборах вновь избран президентом Грузии (53,47% голосов избирателей).

При Саакашвили в 2008 году Грузия начала подготовку к возвращению под правительственный контроль непризнанных республик Абхазии и Южной Осетии.

Грузинские войска в ночь на 8 августа 2008 года атаковали Южную Осетию и разрушили часть ее столицы Цхинвала. Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли гражданство РФ, ввела войска в республику и после пяти дней боевых действий вытеснила грузинских военных из региона. Абхазия, которая с 1993 года также была фактически независимой от Грузии, тем временем вытеснила грузинские войска из верхней части Кодорского ущелья. Россия 26 августа 2008 года признала суверенитет двух автономий.

С приходом в Грузии к власти президента Саакашвили с командой преимущественно молодых политиков усилилось стремление страны в европейские и евроатлантические структуры.

18 августа 2009 года Грузия официально вышла из состава СНГ.

В ноябре 2013 года Саакашвили покинул Грузию после вступления в должность нового президента страны Георгия Маргвелашвили.

Позднее экс-президент был объявлен во внутригосударственный розыск. МВД Грузии заявлял, что Саакашвили арестуют сразу же после пересечения границы страны.

Главная прокуратура Грузии в 2014 году предъявила Саакашвили обвинения по нескольким уголовным делам – о растрате государственных средств на личные нужды, о превышении служебных полномочий при разгоне акции 7 ноября 2007 года, об избиении депутата парламента Гелашвили, а также о соучастии в убийстве.

В январе 2018 года суд в Тбилиси заочно приговорил Саакашвили к трем годам тюрьмы по делу об убийстве в 2006 году сотрудника Объединенного банка Грузии Гиргвлиани.

В июне 2018 года Тбилисский городской суд заочно приговорил Саакашвили к шести годам лишения свободы по делу об избиении экс-депутата Валерия Гелашвили.

С 2014 года Саакашвили – председатель Совета директоров нового международного института лидерства (Вашингтон, США).

Саакашвили принимал активное участие в украинском "евромайдане", который привел к смене власти на Украине в феврале 2014 года, где выступал с поддержкой нового курса страны.

13 февраля 2015 года стало известно, что президент Украины Петр Порошенко подписал указ о назначении Саакашвили своим внештатным помощником, а также указ о его назначении председателем консультативного международного совета реформ при президенте.

30 мая 2015 года стало известно, что глава Украины предоставил Саакашвили украинское гражданство, а также подписал указ о его назначении главой Одесской областной государственной администрации.

7 ноября 2016 года Михаил Саакашвили заявил, что принял решение подать в отставку из-за нежелания властей бороться с коррупцией.

10 ноября 2016 года Порошенко подписал указ об увольнении Саакашвили с поста председателя Одесской областной государственной администрации. Саакашвили также был освобожден от должности внештатного советника президента.

19 ноября 2016 года объявил о начале работы собственной политической партии "Движение новых сил" ("Рух новых сил").

26 июля 2017 года по указу президента Украины был лишен украинского гражданства. Сам Саакашвили на тот момент находился в США.

В отсутствие возможности вернуться на Украину на законных основаниях 10 сентября 2017 года Саакашвили удалось пересечь польско-украинскую границу нелегально. Вместе со своими соратниками он прорвал кордон правоохранителей в пункте пропуска "Шегини" (Львовская область) на границе с Польшей, откуда направился во Львов, а затем в Киев.

Позднее районный суд Львовской области признал Саакашвили виновным в незаконном пересечении границы и оштрафовал его на 3,4 тысячи гривен (8,29 тысячи рублей). Находясь в стране на незаконных основаниях, Саакашвили с октября 2017 года стал одним из организаторов бессрочной акции протеста возле здания Верховной рады Украины, прозванной в СМИ "МихоМайдан". Митингующие требовали создания антикоррупционного суда и отставки президента, в свою очередь, власти в лице руководителя генпрокуратуры обвиняли собравшихся в подготовке госпереворота.

3 декабря в центре Киева состоялась акция протеста "Марш за импичмент", на которой соратники Саакашвили требовали ухода Порошенко с поста и принятия закона об импичменте.

5 декабря Саакашвили был задержан в рамках уголовного дела о содействии участникам преступных организаций и сокрытии их деятельности. Генпрокурор заявлял, что организованные Саакашвили акции в Киеве финансировались окружением украинского экс-президента Виктора Януковича и направлены на свержение государственной власти на Украине. Саакашвили отрицал эти обвинения. В тот же день сторонники политика отбили его у правоохранителей, после чего отправились в центр Киева требовать импичмента президента.

Задержать Саакашвили удалось 8 декабря, после чего его привезли в изолятор Службы безопасности Украины.

11 декабря Печерский районный суд Киева отклонил ходатайство прокуратуры об избрании для Саакашвили меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста, политик остался на свободе.

В сентябре адвокат Саакашвили подал в миграционную службу заявление о признании его подзащитного лицом, нуждающимся в дополнительной защите государства. Однако ведомство отказалось предоставить ему такой статус. В суде это решение опротестовать не удалось.

12 февраля 2018 года сотрудники СБУ принудительно посадили Саакашвили на самолет, вылетавший в Варшаву (Польша). Государственная пограничная служба Украины запретила Саакашвили въезд в страну до 2021 года.

Позже политик приехал в Нидерланды. Там он получил удостоверение личности, дающее ему право на проживание и работу в Евросоюзе. Саакашвили поселился в Амстердаме, где читал лекции в местных университетах.

Во главе партии "Движение новых сил" планировал участвовать в досрочных парламентских выборах на Украине, однако незадолго до выборов снял свою партию, призвав избирателей проголосовать за партию Владимира Зеленского "Слуга народа".

28 мая 2019 года новоизбранный президент Украины Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство.

29 мая Саакашвили вернулся на Украину.

22 апреля этого года Саакашвили заявил, что получил от Зеленского предложение стать вице-премьером по реформам. Официально о таком решении не сообщалось.

24 апреля политик сообщил, что принял предложение украинского лидера. По словам политика, он будет заниматься переговорами с Международным валютным фондом, с международными финансовыми организациями.

7 мая Зеленский назначил Саакашвили главой исполнительного комитета национального совета реформ Украины, соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.

Саакашвили владеет грузинским, английским, французским, русским, украинским и испанским языками.

Женат на гражданке Голландии Сандре Рулофс, у супругов двое сыновей.