МОСКВА, 7 мая /ПРАЙМ/. Центр поддержки экономики Москвы с середины марта получил около 6000 обращений от бизнеса, основная часть — из наиболее пострадавших от эпидемии коронавируса сфер, сообщил РИА Новости министр правительства Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов.

"Центр поддержки экономики Москвы с середины марта получил около 6000 обращений от бизнеса из 21 отрасли московской экономики. Основная часть обращений – из наиболее пострадавших от эпидемии коронавируса сфер: торговля (30%), производство (11%), бытовые услуги (10%), общественное питание (5%), туризм (5%)", — сообщил Пуртов.

По его словам, половина предпринимателей обратились на горячую линию с конкретными предложениями, которые необходимы их бизнесу. Большинство из предложенных мер уже вошли в три антикризисных пакета правительства Москвы, в том числе: отсрочки по налогам, освобождение от арендных платежей, субсидии, льготное кредитование.

"Сегодня большинство вопросов связаны с реализацией уже утвержденных мер поддержки: алгоритм их получения, и куда следует обращаться",- добавил министр.