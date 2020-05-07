Анальгин и препарат для лечения вен в апреле подорожали в России на 8% - Росстат
Добавлены подробности (третьим абзацем).
МОСКВА, 7 мая /ПРАЙМ/. Метамизол натрия, известный в России как лекарство анальгин, а также препарат для лечения вен троксерутин подорожали в апреле в стране в среднем на 8% по сравнению с мартом, следует из данных Росстата.
"В апреле из непродовольственных товаров более всего выросли цены на медикаменты и медицинские товары. Так, метамизол натрия подорожал на 8,1%, троксерутин – на 8,0%", — говорится в сообщении.
В целом же рост цен на лекарства превысил инфляцию в четыре раза. Цены на медикаменты в апреле выросли на 3,2% по сравнению с мартом, тогда как общий темп увеличения потребительских цен в России составил 0,8% по сравнению с предыдущим месяцем.
Кроме этого, линекс вырос в цене на 5,7%, левомеколь – на 5,4%, поливитамины с макро- и микроэлементами – на 5,2%, офтан катахром (глазные капли) и отечественная вата – на 4,7%, бинты – на 4,5%.
Медицинские ртутные термометры и валидол в свою очередь подорожали на 4,3%, йод – на 4,2%, настойка пустырника – на 4%, бромгексин – на 3,9%, валокордин – на 3,6%, флуоцинолона ацетонид и ацетилсалициловая кислота – на 3,5%, ренни – на 3,4%, также говорится в отчете Росстата.
https://1prime.ru/News/20200507/831406805.html