КИШИНЕВ, 7 мая /ПРАЙМ/. КС Молдавии признал неконституционным соглашение о получении республикой кредита от РФ в размере 200 миллионов евро, решение зачитала в четверг глава КС Домника Маноле.

Конституционный суд Молдавии 23 апреля приостановил вступление в силу закона о получении республикой кредита до тех пор, пока КС не даст свою оценку заключенному соглашению. Вопрос о конституционности соглашения рассматривали пять судей вместо шести, судья КС Эдуард Абабей взял самоотвод, поскольку находится в родственных отношениях с министром финансов Сергеем Пушкуцей.

"КС признал неконституционным соглашение между правительством Молдавии и правительством Российской Федерации о выделении Молдавии кредита", — заявила Маноле.

Также неконституционными признаны решение правительства о заключении кредитного соглашения с РФ, о ратификации этого соглашения, неконституционным стал и закон о ратификации кредитного соглашения парламентом. Решение является окончательным и обжалованию не подлежит.