НЬЮ-ДЕЛИ, 7 мая /ПРАЙМ/. Правительство Индии готовит финансовый пакет для всех секторов экономики страны, сообщил секретарь министерства автомобильного транспорта и автомобильных дорог Гиридхар Арамане.

"Правительство Индии, канцелярия премьер-министра и министерство экономики уже работают над пакетом, который включает в себя не только микро- малые и средние предприятия, но и всю промышленность. Все отрасли экономики будут охвачены комплексным пакетом, разрабатываемым в правительстве", — сказал он на видеоконференции с представителями общества индийских автопроизводителей, сообщает издание Times Now.

Микро-, малые и средние предприятия, которые обеспечивают 29% экономического роста страны и 48% экспорта, являются основным источником занятости в Индии. Этот сектор переживает серьезный кризис в условиях пандемии коронавируса.

Ранее ряд рейтинговых агентств и аналитических служб предсказали, что в 2020 году, впервые за 40 лет, ВВП Индии упадет из-за распространения коронавируса и нарушения из-за этого экономических и торговых цепочек.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,5 миллиона случаев заражения, более 247 тысяч человек скончались.