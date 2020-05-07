БУЭНОС-АЙРЕС, 7 мая /ПРАЙМ/. Экспорт Перу показал рекордное за 10 лет падение в марте, в том числе из-за COVID-19, снижение наблюдается во всех секторах, сообщила Ассоциация экспортеров Перу (ADEX).

"Экспортные поставки в марте составили 2,2 миллиарда долларов, упав на 40,7%, это наиболее сильное падение за последние годы, еще более глубокое, чем в апреле и январе 2009 года и в декабре 2008 года (снижение на 33,6%, 33,5% и 33,5% соответственно), когда Перу пострадала от последствий финансового кризиса в США", — говорится в заявлении.

В данном случае страна столкнулась с комплексов факторов – падением производства и сокращением мирового спроса. "Страну ожидает более глубокое и продолжительное падение, поэтому необходима срочная реакция правительства для повышения конкурентоспособности перуанского экспорта", — отмечает ассоциация.

Провалились все сектора, начиная от химического (-25,6%), рыбохозяйственного (-60%) до добычи, кроме металлов (-66.9%). "В тяжелом состоянии из-за парализации производства на фоне COVID-19 сектора, которые в последние 12 месяцев были в фазе сокращения – текстиль, металлургия, деревообработка и другие", — отмечает ADEX.

В первом квартале экспорт составил чуть более 9 миллиардов 205 миллионов долларов, что на 15,8% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Больше всего пострадал рыбохозяйственный сектор (-55,6%), нефть и природный газ (-39,7%), а также традиционное сельское хозяйство (-33,4%). Сфера по добыче полезных ископаемых сократилась на 11,3%.