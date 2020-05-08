МОСКВА, 8 мая /ПРАЙМ/. Основатель "ВКонтакте" и Telegram Павел Дуров назвал семь причины, по которым, на его взгляд, предпринимателям в сфере IT не стоит переезжать в Кремниевую долину.

Он написал в своем канале в Telegram, что недавно вышел фильм журналиста и блогера Юрия Дудя о Кремниевой долине, в котором предприниматели рассказывают о преимуществах переезда в США.

"США не являются лучшим местом ни для жизни, ни ведения IT-бизнеса. Уверен, что при наличии выбора всем желающим покинуть Восточную Европу обязательно стоит рассмотреть другие варианты", — пишет Дуров.

По его словам, США являются жестким полицейским государством, лидером по количеству заключенных. Он утверждает, что как минимум один из предпринимателей, "рекламирующих Долину в фильме", сам пострадал от действий правоохранителей в США.

Дуров также отметил недоступность здравоохранения в США, в результате чего многие жители едут лечиться в Восточную Европу ради выгоды. Он подчеркнул и ограниченность культурной жизни в Кремниевой долине.

"Качество среднего образования в США ниже, чем в остальных развитых странах. Америка занимает лишь 38-е место по качеству обучения математике в школах (из 79 исследованных стран)", — подчеркнул предприниматель.

Еще одной причиной не переезжать в США Дуров назвал высокие налоги, а также дороговизну разработки. По его словам, в Долине высокие цены не только на недвижимость, но и на ведение высокотехнологического бизнеса.

"Сами предприниматели-эмигранты редко нанимают разработчиков из Кремниевой долины. Местные программисты дороги, избалованы и часто не могут сфокусироваться на работе из-за потока посторонних предложений и идей", — написал Дуров.

Он добавил, что сегодня у США слабые перспективы рынка IT. Если 10 или 20 лет назад было обосновано, что все крупные проекты могли быть запущены только в Кремниевой долине, то в последние годы это не так, пишет Дуров.

"Америка все еще способна приманить часть уже состоявшихся предпринимателей и разработчиков со всего мира дешевыми деньгами инвесторов, но переезд в США сегодня – сродни покупке актива на пике стоимости", — заключил он.