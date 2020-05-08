Дуров назвал причины не переезжать в Кремниевую долину IT-специалистам
МОСКВА, 8 мая /ПРАЙМ/. Основатель "ВКонтакте" и Telegram Павел Дуров назвал семь причины, по которым, на его взгляд, предпринимателям в сфере IT не стоит переезжать в Кремниевую долину.
Он написал в своем канале в Telegram, что недавно вышел фильм журналиста и блогера Юрия Дудя о Кремниевой долине, в котором предприниматели рассказывают о преимуществах переезда в США.
"США не являются лучшим местом ни для жизни, ни ведения IT-бизнеса. Уверен, что при наличии выбора всем желающим покинуть Восточную Европу обязательно стоит рассмотреть другие варианты", — пишет Дуров.
По его словам, США являются жестким полицейским государством, лидером по количеству заключенных. Он утверждает, что как минимум один из предпринимателей, "рекламирующих Долину в фильме", сам пострадал от действий правоохранителей в США.
Дуров также отметил недоступность здравоохранения в США, в результате чего многие жители едут лечиться в Восточную Европу ради выгоды. Он подчеркнул и ограниченность культурной жизни в Кремниевой долине.
"Качество среднего образования в США ниже, чем в остальных развитых странах. Америка занимает лишь 38-е место по качеству обучения математике в школах (из 79 исследованных стран)", — подчеркнул предприниматель.
Еще одной причиной не переезжать в США Дуров назвал высокие налоги, а также дороговизну разработки. По его словам, в Долине высокие цены не только на недвижимость, но и на ведение высокотехнологического бизнеса.
"Сами предприниматели-эмигранты редко нанимают разработчиков из Кремниевой долины. Местные программисты дороги, избалованы и часто не могут сфокусироваться на работе из-за потока посторонних предложений и идей", — написал Дуров.
Он добавил, что сегодня у США слабые перспективы рынка IT. Если 10 или 20 лет назад было обосновано, что все крупные проекты могли быть запущены только в Кремниевой долине, то в последние годы это не так, пишет Дуров.
"Америка все еще способна приманить часть уже состоявшихся предпринимателей и разработчиков со всего мира дешевыми деньгами инвесторов, но переезд в США сегодня – сродни покупке актива на пике стоимости", — заключил он.
https://1prime.ru/News/20200508/831406987.html