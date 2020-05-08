МОСКВА, 8 мая /ПРАЙМ/. Стоимость самой популярной криптовалюты — биткоина — впервые с 19 февраля превысила психологическую отметку в 10 тысяч долларов, увеличиваясь вслед за другими рисковыми активами, свидетельствуют данные торгов.

По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, по состоянию на 03.05 мск биткоин дорожает на 7,22%, до 9945 долларов. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин растет на 8,43%, до 9918 долларов. В ходе торгов цена криптовалюты достигала отметки в 10,067 тысячи долларов, таким образом она впервые с 19 февраля 2020 года превысила психологическую отметку в 10 тысяч долларов.

По словам главы аналитического агентства "БизнесДром", члена экспертного совета Госдумы по цифровой экономике Арсения Пояркова, стоимость криптовалюты растет вслед за другими рисковыми активами.

"Финансовые рынки преодолели шок марта-апреля и двинулись дальше. Катастрофы не случилось, и инвесторы, спрятавшиеся в cash в период жесткой просадки, ищут новые объекты для вложений. Криптовалютный рынок с его сегодняшней относительно низкой капитализацией весьма привлекателен для рискованных игроков, поэтому рост выше 10 тысяч долларов за биткоин был неизбежен, а ряд аналитиков прогнозируют и существенно более высокие значения", — заявил он РИА Новости.

Независимый эксперт Мансур Гусейнов, в свою очередь, отметил, что причин роста может быть несколько. "Возможно это QE (количественное смягчение — ред.) от мировых ЦБ, монетизация долга. Это вызывает опасения будущей инфляции и интерес к неинфляционным активам. Но на текущих уровнях я бы проявлял осторожность в покупках, ведь цена более чем удвоилась с минимумов этого года", — сказал он РИА Новости.