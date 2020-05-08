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КОММЕРСАНТ

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— Вечный ж/д — Железнодорожные долги станут бессрочными — Владимир Путин провел совещание по развитию транспортной отрасли, которая стала одной из главных жертв коронавируса и карантинных мер. Самая масштабная из одобренных идей — о выпуске ОАО РЖД вечных облигаций на 370 млрд руб.

— Инфраструктура минус вирус — Потери сектора за два месяца превысят 800 млрд руб. — Потери инфраструктурного сектора РФ из-за коронавируса и карантинных мер к концу мая составят 818 млрд руб., подсчитали аналитики InfraOne Research.

— Москва заиграет новыми масками — Мэрия продлила ограничения и предписала горожанам дополнительные меры защиты — Мэр Москвы Сергей Собянин продлил режим самоизоляции и другие ограничения, введенные в столице в связи с распространением COVID-19, до 31 мая.

— Дефициты на местах — Региональные бюджеты ждет падение доходов — В этом году регионы ждет рекордное за последнее двадцатилетие увеличение размера дефицита бюджетов, за которым последует рост долговой нагрузки, следует из аналитического обзора агентства S&P Global Ratings.

— Хакеры завели страничку на WordPress — Популярная система управления сайтом подверглась атакам — В России, как и по всему миру, резко выросло число атак на сайты, работающие на бесплатной системе WordPress.

— Коммунальные сети ищут хозяев — Минстрой предлагает порядок их передачи поставщикам ресурсов — Новую попытку решить вопрос о передаче ресурсоснабжающим организациям (РСО) коммунальных сетей, построенных девелоперами, предпринял Минстрой — ведомство предлагает продавать их по цене, не превышающей размер фактических затрат.

— Была бы зарплата, а труд найдется — Рынок труда РФ адаптируется к карантину за счет сокращения окладов и увеличения отпусков — По данным исследований агентств занятости Kelly Services, "Авито Работа" и "Анкор", в апреле существенная часть компаний в РФ прибегла к сокращению зарплат работников или принуждению их к отпускам.

— ЕСПЧ обязал Россию предоставить лекарство ребенку — Страсбург оказал экстренную помощь пациенту с редким заболеванием — Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) впервые призвал Россию обеспечить ребенка со спинальной мышечной атрофией необходимым лекарством.

— Коронавирус побежден в судебной системе — Российские суды решили открыть после карантинных ограничений — Все российские суды с 12 мая переходят на обычный график работы после длительного простоя из-за пандемии коронавируса.

— Волонтеров в расчет не берут — Только 15% респондентов рассчитывают на помощь общественных организаций в период пандемии — Коронавирус не повлиял на привычку россиян в сложных ситуациях полагаться на помощь родных и друзей.

— Анатолия Быкова вернули в уголовное прошлое — Бывший депутат и предприниматель подозревается в убийствах 1990-х — В Красноярске задержан бывший алюминиевый магнат и депутат регионального парламента Анатолий Быков.

— "Артподготовка" нацеливается на Страсбург — Защитники ростовских погорельцев подали жалобу на несправедливый российский суд — Члены движения "Артподготовка" (признано экстремистским и запрещено в России) Ян Сидоров и Владислав Мордасов, которые вышли на пикет в поддержку погорельцев из Ростова-на-Дону и были впоследствии осуждены за покушение на организацию массовых беспорядков (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 212 УК РФ), пожаловались в ЕСПЧ.

— В Минск со своим Донбассом — У Украины нашелся засадный полк новых переговорщиков — Киев решил ввести в Трехстороннюю контактную группу по урегулированию ситуации на востоке Украины десять переселенцев из Донбасса — чтобы они участвовали в переговорах о мире как сторона, альтернативная нынешним переговорщикам от ДНР и ЛНР.

— Софт загрузят в кредит — IT-отрасли предложили новые меры господдержки — Государство может субсидировать 90% ключевой ставки по кредитам для покупателей отечественной IT-продукции и ввести механизм факторинга для IT-компаний, следует из проекта мер поддержки отрасли, разработанных Минкомсвязью и ВЭБ.РФ.

— Солнечные станции уберегут от импорта — Штрафы за низкую локализацию могут поднять в 1,5 раза — Ближайший отбор проектов строительства солнечных электростанций (СЭС) с вводом в 2023–2024 годах пройдет по новым правилам. Минпромторг предлагает увеличить уровень локализации СЭС, повысив штраф за недостаточную локализацию до 95% от платежа за мощность.

— Век йода не едать — Минэкономики не поддержало законопроект об использовании обогащенной соли — Законопроект Минздрава и Минсельхоза по обязательному использованию йодированной соли сначала в хлебобулочных изделиях, а затем и во всех остальных продуктах, столкнулся с замечаниями Минэкономики.

— Куда ведет китайский выход — Александр Габуев о реалистичности позитивных данных из КНР — На фоне продления режима самоизоляции и роста заражений коронавирусом в России новости из Китая кажутся невероятными.

— Накопления не накапливаются — У НПФ сокращаются пенсионные средства — Пенсионные накопления негосударственных пенсионных фондов (НПФ) в первом квартале уменьшились более чем на 15 млрд руб.

— Уходящий кэшбэк — Снижение эквайринговой комиссии не повысило онлайн-продажи — Прошло больше двух недель с тех пор, как Банк России ограничил эквайринговую комиссию в интернет-торговле.

— К AR Films спродюсировали иск — Бывшие партнеры Александра Роднянского атакуют его в суде — Зарубежные кредиторы кинопродюсера Александра Роднянского подали заявление о банкротстве его кипрской компании AR Films.

— "Форум" во втором поколении — Перестраивать исторический кинотеатр будут новые собственники — Историческое здание кинотеатра "Форум" на Садовой-Сухаревской улице в центре Москвы в очередной раз поменяло собственника.

— Апрель вернул долги — Облигационный рынок восстановился за три недели —После спада активности в середине марта на российском долговом рынке в апреле уже наблюдалось оживление.

— Яблоки идут на сок — Хозяйство Геннадия Тимченко может заняться переработкой — Крупный производитель яблок краснодарский "Алма Холдинг", доля в котором принадлежит Геннадию Тимченко, может заняться переработкой плодов.

РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА

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— Авиапарад — взлет разрешаю — Завтра по всей стране — от Калининграда до Владивостока — пройдут военные парады. — Пусть в "урезанном" виде, без традиционного марша пеших колонн и показа нашей лучшей колесно-гусеничной техники, зато с широкой демонстрацией в небе мощных боевых самолетов и вертолетов.

— Маршрут движения — Владимир Путин поручил расширить перечень пострадавших отраслей — Перечень наиболее пострадавших отраслей будет расширен за счет внутреннего водного транспорта и пригородных железнодорожных перевозок, а в общенациональный план действий включат развитие внутреннего туризма.

— Доходные места — Как российский бюджет выдержит испытание пандемией — Минфин раскрыл новую конструкцию бюджета на 2020 год, сильно измененную торможением экономики из-за пандемии коронавируса.

— Быть на связи — Лидеры России и США сверили позиции — Президенты России и США провели телефонный разговор. Лидеры обменялись поздравлениями в связи с 75-летием Победы над фашизмом.

— Память сильнее политики — Валентина Матвиенко обсудила 9 Мая с парламентариями Европы и Азии — Юбилей Победы отметят во многих странах, затронутых Второй мировой войной. Об этом говорили в четверг участники онлайн-конференции, которая прошла по инициативе председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко. Парламентарии 14 стран бывшего СССР и нескольких государств Восточной Европы рассказали, как планируют отметить 9 Мая в условиях временных ограничений, вызванных пандемией, и запретов политического характера.

— Дадут субсидии — На поддержку авиакомпаний направят более 23 миллиардов рублей — Очередное заседание правительства прошло в четверг под руководством первого вице-премьера Андрея Белоусова, исполняющего полномочия председателя, пока Михаил Мишустин проходит лечение от коронавирусной инфекции.

— Прощенная штрафная — Предложено простить гражданам штрафы по некоторым статьям КоАП — Депутаты предложили освободить граждан от ответственности за безбилетный проезд, мелкое хищение и, например, за незначительное превышение скорости в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

— Опасная доза — Почему одни легко переносят COVID-19, а другие оказываются в реанимации — С COVID-19 нам придется жить. Со временем новый коронавирус станет сезонным и управляемым. Пока же ситуация остается очень напряженной. К чему готовиться? Как проявит себя вирус в ближайшее время?

— Ниже среднего — Экономический кризис, вызванный пандемией коронавируса, больнее всего ударит по среднему классу.

— Отсрочка по всем пунктам — Сроки уплаты штрафов будут увеличены, путевки – перенесены — Правительство предложило увеличить сроки уплаты административных штрафов субъектами малого и среднего предпринимательства с 60 до 180 дней, автоматически продлить лицензии и другие разрешительные документы на многие виды деятельности, а также гарантировать исполнение несостоявшихся туров после пандемии.

— Ушел поэт разведки — Умер журналист и писатель Владимир Антонов — Нет больше с нами Владимира Сергеевича Антонова. Журналист-международник, писатель, историк спецслужб он написал более пятидесяти книг о внешней разведке.

— Жаркое лето 2020 — Прогноз МЧС: летом в европейской части России и в Сибири возрастет угроза пожаров, смерчей и шквалов — Наступающее лето может быть не просто жарким, а очень жарким. А значит, повышается риск пожаров в стране.

— Самоизоляция на море — В Заполярье и в Крыму разгорелись скандалы, в которых замешаны чиновники — В Мурманской области чиновники устроили себе рыбалку во время режима самоизоляции. А крымский вице-премьер погулял по лесу и поплавал в море.

— В строю онлайн — Как принять участие в акции "Бессмертный полк" — "Бессмертный полк" уходит в онлайн. Но это вовсе не значит, что интернет разъединит тех, кто хочет вместе со всей страной вспомнить своих героев.

— Приглашают на выход — В Москве и области заработают стройки и промпредприятия — С 12 мая в столице смогут возобновить работу все строительные и промышленные предприятия, но при строгом соблюдении инструкций санитарных врачей.

— В ожидании Победы — Москва представила онлайн-программу 9 Мая — День Победы в Москве впервые пройдет в онлайн-формате. Хотя запланированы и авиапарад, и салют, власти рекомендовали горожанам смотреть все это по ТВ.

— "Просто надо помочь…" — Ветеран из Петербурга собрала два миллиона для врачей — 97-летняя петербурженка Зинаида Антоновна Корнева за несколько дней стала звездой соцсетей.

— СК проверит все версии гибели бизнесмена Босова — Следственный комитет пока называет приоритетной версию самоубийства совладельца угольных компаний миллиардера Дмитрия Босова. По предварительной информации, он погиб приблизительно в четыре утра.

— Собянин осмотрел временный госпиталь для долечивания COVID-19 на ВДНХ — В самом крупном на ВДНХ 75-м павильоне разворачивается временный госпиталь для борьбы с коронавирусом. На площади в 53 тысячи квадратных метров, где в столице традиционно проходят самые значимые выставки и форумы, сейчас разместятся около 2 тысяч больничных коек.

— Эффект личного отсутствия — За оформлением пенсии могут разрешить обращаться через мессенджеры и соцсети — Подать заявление на оформление пенсий и других социальных выплат можно будет через электронную почту, мессенджеры или социальные сети.

— Здравницам оформляют путевку — Ростуризм предложил первыми открыть санатории — Первыми можно было бы открыть для туристов санаторно-курортные учреждения, которые обладают медицинской лицензией, считает глава Ростуризма Зарина Догузова.

— На работу можно, гулять нельзя — Москва ослабляет введенные ограничения и разворачивает сеть временных госпиталей — Ситуация в столице с коронавирусом стабилизировалась.

— Английскую больницу украсила новая картина знаменитого художника Бэнкси — Медсестра — вот настоящий и главный герой этих дней, днем и ночью спасающий жизни сотен тысяч человек от невидимой, но опаснейшей коронавирусной угрозы. Пожалуй, такую мысль выразил в своем новом рисунке популярный британский уличный художник Бэнкси.

— Европа выходит на улицу — Социальная дистанция, маски и антисептики: как в разных странах ослабляют тиски ограничений — Европейские страны, оставившие пик заболеваемости коронавирусом позади, робко ослабляют карантинные барьеры, возведенные ради блага собственных граждан, но за последние полтора месяца вогнавшие их в глубокую депрессию.

— Не болей! — Что происходит с детским миром — Все чаще мы слышим тревожные данные статистики: коронавирус не щадит никого во всем мире, и заболевают даже малыши. В то же время Российский детский фонд (РДФ) имеет консультативный статус в Совете по социальному и экономическому развитию ООН. Что происходит с детским миром в эпоху пандемии? На этот вопрос "РГ" отвечает глава РДФ Альберт Лиханов.

— Только для своих — Где будут отдыхать европейцы этим летом?— Казалось, пандемия коронавируса заставит европейцев забыть о пляжном отдыхе этим летом. Но наиболее популярные туристические направления ЕС не намерены сдаваться.

— Намаз из машины — В Тегеране открыли автомобильную мечеть — Власти Тегерана в рамках проводимой политики социального дистанцирования для противодействия коронавирусной инфекции нашли оригинальный способ, как собраться верующим для совершения вечернего намаза (молитвы) в одном месте и при этом не общаться друг с другом.

ИЗВЕСТИЯ

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— Час от часу легче: удаленку впишут в стандартный рабочий день — Госдума рассмотрит поправки в Трудовой кодекс уже во время весенней сессии — В Трудовой кодекс предлагают внести поправки, регулирующие нормированность рабочего дня на удаленной работе.

— Только глаза напротив: масочный режим объявлен почти по всей России — Но снижения цен на индивидуальные средства защиты можно не ждать, считают эксперты — В ближайшее время практически все регионы России могут ввести масочный режим. 6 мая, по заявлению главного санитарного врача страны Анны Поповой, их было 68, а 7-го добавились как минимум три, среди них и Москва.

— Минобороны рассекретило документы к 75-летию освобождения Праги от фашистов — Министерство обороны России опубликовало рассекреченные документы к 75-летию освобождения Праги от немецко-фашистских оккупантов.

— Строительная пауза: 50% девелоперов рискуют не сдать дома в срок — Высока вероятность, что дольщики получат ключи от квартир с задержкой на несколько месяцев — Половина девелоперов в России могут не сдать вовремя новостройки из-за кризиса, связанного с распространением COVID-19. Об этом свидетельствуют данные опроса Института развития строительной отрасли, проведенного по заказу Национального объединения строителей (НОСТРОЙ).

— Загреб ли: как ЕС довел отношения с Западными Балканами до кризиса — Очередной саммит со странами региона во время пандемии не привел к новым соглашениям о расширении Евросоюза — Евросоюз пообещал подготовить к осени обширный инвестиционный план для Западных Балкан.

— На автомате: стал известен план появления беспилотных машин в России — Он уже получил поддержку в Минэкономразвития — К началу 2023 года Россия должна быть полностью готова выпустить на дороги общего пользования беспилотные автомобили для перевозки людей и грузов — без инженера-оператора в салоне.

— "Я бы назвал это тестом на здоровое самоочищение Совета Европы" — Постпред России при СЕ Иван Солтановский — о политизации темы прав человека в эпоху COVID-19, грузинском председательстве и поправках в Конституцию РФ — Летняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) из-за пандемии коронавируса, скорее всего, пройдет в сентябре.

— Край суровых: жители Дальнего Востока реже жалуются на COVID-19 — Более восприимчивыми к симптомам заболевания оказались граждане, живущие в европейской части России — Люди, живущие на Дальнем Востоке, реже жалуются на симптомы COVID-19, чем жители Сибири и европейской территории России.

— С корабля на штамм: военные моряки начали дезинфекцию городов — Подразделения химической защиты обработают от COVID-19 территории, прилегающие к базам ВМФ — Военные моряки продезинфицируют городские кварталы вокруг своих баз. Проведение работ возложено на подразделения радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ).

— На те же ПИФы: банки будут активно предлагать гражданам паи фондов — Эти продукты не гарантируют доходность и имеют инвестиционные риски, предупреждают аналитики — В 2020 году кредитные организации будут активно предлагать населению небанковские продукты: в первую очередь вложения в паевые инвестиционные фонды (ПИФы).