ПЕКИН, 8 мая /ПРАЙМ/. Главы делегаций на торговых переговорах США и Китая в ходе телефонного разговора договорились создать благоприятные условия и атмосферу для реализации первой фазы торговой сделки, заключенной между двумя странами, сообщает Центральное телевидение Китая.

Телефонный разговор состоялся между вице-премьером Госсовета КНР Лю Хэ, торговым представителем США Робертом Лайтхайзером и министром финансов США Стивеном Мнучином.

"Стороны высказались за необходимость усиления сотрудничества в области макроэкономики и общественного здравоохранения, будут прилагать усилия, чтобы создать благоприятную атмосферу и усилия для реализации первой фазы торгового соглашения", — говорится в сообщении телеканала.

Отмечается, что стороны договорились поддерживать контакт и координацию.