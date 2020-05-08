МОСКВА, 8 мая — ПРАЙМ. Большинство жителей Бразилии, Индии и РФ считают разрыв между богатыми и бедными большой проблемой, говорится в исследовании холдинга "Ромир" и объединения GlobalNR, которое имеется в распоряжении РИА Новости.

"Ромир" и GlobalNR в рамках глобального исследования весной изучили мнение граждан по ряду вопросов, включая медицину, общественные процессы, глобальное лидерство, технологии. Исследование было проведено в 10 странах, всего опрошены более 7,1 тысячи респондентов, представляющих разные социально-демографические группы (в России опрошены 800 респондентов).

В частности, жителей стран попросили оценить тезис "Разрыв между богатыми и бедными в моей стране является большой проблемой". "Топ-3 страны, где жители чаще всего утвердительно отвечали на вопрос исследования, это участницы БРИКС: Индия, Бразилия и Россия (86%, 85% и 84% соответственно)", — говорится в исследовании.

В Китае и ЮАР мониторинг не проводился. Вместе с тем, указывается в сообщении, подобный разрыв считают проблемой и жители других стран. Например, в Германии утвердительно на вопрос ответили 70% респондентов, в США — 65%.

Не согласились с данным утверждением по 6% респондентов в России и в Индии, 5% — в Бразилии. В Германии и США эти доли составили 6% и 14% соответственно.

"Проблема разрыва между богатыми и бедными не нова. Просто сегодня, когда мир информационно открыт и декларирует стремление к справедливости, этот вопрос особенно обострился", — отметил президент "Ромира" Андрей Милёхин, слова которого приводятся в релизе.