МОСКВА, 8 мая — ПРАЙМ. Число заболевших COVID-19 в России за сутки выросло на 10 699, до 187 859 случаев, заявили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции в РФ.

Наибольшее число новых случаев COVID-19 за сутки зарегистрировано в Москве — 5 846, Подмосковье — 918, Санкт-Петербурге — 375.

Также очень большое количество зараженных выявлено за сутки в Нижегородской области — 276, в Свердловской области — 155, в Краснодарском крае — 99, 86 в Дагестане.

За сутки от COVID-19 в России выздоровели 2 805 человек, всего выписаны — 26 608.

За сутки в России умерли 98 пациентов с COVID-19, за все время — 1 723 человека.