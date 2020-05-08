МОСКВА, 8 мая — ПРАЙМ. ВЭБ принял решение о приобретении около 20% в КБ "Стрелка" для повышения эффективности проектов развития городской экономики, сообщили в пресс-службе госкорпорации.

"Руководство ВЭБ.РФ приняло решение о приобретении доли в ООО "КБ Стрелка" в размере около 20%", — следует из сообщения.

"ВЭБ.РФ строит долгосрочное партнерство с "КБ Стрелка" в целях развития городской экономики и масштабирования соответствующей компетенции. Оно направлено на более эффективную (в том числе с точки зрения финансирования) реализацию проектов в этой сфере за счет глубокого использования экспертизы "Стрелки" для повышения качества жизни людей", — отмечает пресс-служба госкорпорации.

В релизе говорится, что партнерство позволит ВЭБ предложить комплексную поддержку в реализации новых инвестиционных проектов по развитию экономики 100 крупнейших городов России. Также планируется совместная работа на территории стран СНГ и ШОС.

КБ "Стрелка" – ведущий российский консультант в области городского развития, основатель рынка городского консалтинга в России. Компания является лидером отрасли, предлагая услуги по пространственному, экономическому и технологическому развитию городов.