МОСКВА, 8 мая — ПРАЙМ. Индекс самоизоляции в Москве в пятницу днем снизился до уровня 2,7 с 3,8 утром, это значит, что на улице стало много людей, следует из данных "Яндекса".

"Яндекс" в конце марта сообщил, что начал рассчитывать специальный индекс для оценки уровня самоизоляции жителей городов по шкале от 0 до 5 — чем выше значение индекса, тем лучше люди соблюдают самоизоляцию (от 0 — "?на улицах много людей" до 5 — "?все сидят по домам"). Для расчета индекса используются обезличенные данные об использовании приложений "Яндекса".

На текущей неделе москвичи стали чаще нарушать режим самоизоляции. По состоянию на 11.50 мск индекс самоизоляции в Москве составлял 2,7, это означает, что на улице много людей. Среди ближайших к столице городов Подмосковья самое высокое значение индекса отмечалось в Железнодорожном (3,2) и Королеве (3,1), самое низкое — в Ногинске (2).

Если рассматривать российские города с населением более 1 миллиона человек, в целом, регионы значительно хуже соблюдают режим самоизоляции, на 11.50 мск на улице находилась значительная часть жителей. Самое высокое значение индекса в это время наблюдалось в Санкт-Петербурге — 2,2, самое низкое – в Новосибирске (местное время 15.50), индекс на уровне 1,3.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,6 миллиона случаев заражения, свыше 254 тысяч человек скончались. Большинство регионов РФ ввели режим самоизоляции или другие ограничения для профилактики коронавируса.