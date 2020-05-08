МОСКВА, 8 мая — ПРАЙМ. Банк России теперь будет проводить свои регулярные пресс-конференции не раз в неделю, а раз в две недели, поскольку изменения в экономике стали происходить не так быстро, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина в ходе выступления в онлайн-пресс-конференции.

"В последние недели изменения макроэкономической ситуации стали происходить не так быстро. И, сохраняя еженедельный выпуск "Финансового пульса" и мониторинга отраслевых финансовых потоков на данных платежной системы, мы при этом перейдем к более редкому проведению регулярных пресс-конференций, и следующая состоится через две недели", — анонсировала Набиуллина.