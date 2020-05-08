Представитель Рыболовлева опроверг информацию о возможной продаже доли ФК "Монако"
МОСКВА, 8 мая — ПРАЙМ. Владелец "Монако" Дмитрий Рыболовлев не ведет переговоров по продаже долей футбольного клуба с кем-либо, заявил РИА Новости представитель российского миллиардера Дмитрий Чечкин.
Агентство Bloomberg ранее сообщило, что фонд CVC Capital Partners заинтересован в покупке активов "Монако" и ведет соответствующие переговоры.
"Информация о том, что ведутся переговоры о продаже долей в ФК "Монако" с фондом CVC Capital Partners или каким-либо другим, не соответствует действительности", — говорится в заявлении представителя Рыболовлева, поступившем в распоряжении редакции.
https://1prime.ru/News/20200508/831413838.html