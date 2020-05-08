ГЕНУЯ, 8 мая /ПРАЙМ/. Вице-президент Национальной федерации туризма Италии Марина Лалли заявила РИА Новости, что туристический сектор страны в 2020 году может потерять до 66 миллиардов евро в связи с пандемией коронавируса.

По ее словам, для туристической отрасли 2020 год запомнится как "ужасный год".

"Уже в марте — в начале ЧС — общие потери оценивались примерно в 30 миллиардов евро, а сейчас есть опасения, что они могут достигнуть 66 миллиардов евро", — сказала Лалли.

Она отметила, что для того, чтобы говорить о возвращении к росту, нужно дождаться как минимум 2023 года. По словам вице-президента федерации, туристическая сфера надеется, что власти страны окажут финансовую поддержку, включая налоговую помощь, выделение "реальных" денег, а не только займов.

"Нам нужно целенаправленное вмешательство, направленное на конкретные потребности туристического бизнеса, которые будут сохраняться неизвестно, как долго, для (помощи) тем, кто больше всего пострадал от пандемии", — сказала Лалли.

С 4 мая Италия сняла часть серьезных ограничений, действовавших в стране c середины марта из-за распространения коронавируса. Пляжи к настоящему времени остаются закрытыми.

Согласно последним официальным данным, в Италии зафиксировано свыше 217 тысяч случаев заражения новым типом вируса, более 99 тысяч больных выздоровели, число жертв превысило 30 тысяч человек.